Ką daryti, kad darbas neprirakintų prie kėdės

Kiekvienais metais vis daugiau žmonių dirba sėdimą darbą, todėl sumažėja jų fizinis aktyvumas. „Eurostato“ duomenimis, 39% dirbančiųjų Europoje dirba sėdimą darbą – tai yra beveik 4 iš 10. Tai lemia įvairius sveikatos sutrikimus, todėl svarbu užtikrinti ne tik sveikesnį gyvenimo būdą, bet ir geresnes darbo sąlygas.

„Karantino laikotarpiu buvo nustatytas gyventojų fizinio aktyvumo sumažėjimas, dėl to padidėjo lėtinių nugaros ir sąnarių susirgimų skaičius. Nors karantinas laikinas, pasaulyje tokia situacija yra susijusi su išaugusiu sėdimojo darbo vietų namuose skaičiumi. Dėl to dalis žmonių judesių tampa monotoniški, sumažėja jų įvairovė, tuo pačiu mažėja ir bendras fizinis aktyvumas“ , – sako Aurelijus Domeika, Kauno technologijos universiteto (KTU) Mechatronikos instituto Biomechatronikos laboratorijos vadovas.

Šioms problemoms spręsti KTU 2022 m. ketina atidaryti fizinių ir technologinių mokslų eksperimentinių ir prototipavimo laboratorijų centrą „M-Lab“, kuriame daug dėmesio bus skiriama darbo aplinkai ir individo gerovės bei produktyvumo skatinimui.

Lemia geresnius rezultatus

Tyrimai rodo, jog sėdimasis darbas, jei žmogus nėra pakankamai fiziškai aktyvus, gali sukelti fizinės sveikatos problemų. „Eurobarometro“ duomenimis, 46% europiečių teigia, kad nėra fiziškai aktyvūs, o 14% tai daro retai, rašoma pranešime spaudai.

„Pastaruoju metu nemažai Lietuvos įmonių pradėjo rūpintis darbuotojų sveikata – jiems yra kuriamos, ergonomiškos darbo vietos, skatinamas jų fizinis aktyvumas. Taip pat skatinama atsisakyti žalingų įpročių, koreguoti mitybos planus“, – teigia A. Domeika.

Jis pataria imti pavyzdį iš kitų šalių.

„Skandinavijos šalys pasižymi tuo, kad daug dėmesio ir lėšų skiria sveikai darbo aplinkai. Naudojamos ergonomiškesnės darbo priemonės, rūpinamasi darbuotojų sveikata ir sveikatos stiprinimo darbo vietoje. Gera darbuotojų sveikata yra susijusi su daugeliu veiksnių:, emocine būsena, pasitenkinimu atliekamu darbu, ergonominėmis darbo sąlygomis. Aplinka, kuri mus supa darbo metu, daro labai didelę įtaką ne tik rezultatams, produktyvumui, bet ir bendram darbuotojo pasitenkinimui“, – sako A. Domeika.

Namai ne visada pritaikyti

Ateityje nuotolinių priemonių, kurios leistų užtikrinti sveikesnę darbo aplinką, poreikis tik augs, todėl svarbu atliepti šiuos poreikius.

„Aš manau, kad ateityje atsiras daugiau darbdavių, kurie skatins darbuotojus iš dalies dirbti nuotoliniu būdu, nes kai kuriais atvejais rezultatas nuo to nenukenčia, be to, nuotolinis darbas gali būti ir viena iš motyvacinių priemonių. Tačiau, mano nuomone, turėtų būti sudarytos sąlygos darbuotojui prireikus atvykti ir į darbo vietą“, – sako KTU atstovas.

Vis dėlto A. Domeika pastebi, kad namų erdvė ne visada pritaikyta nuolatiniam darbui. Pasak jo, pandemijos metu išryškėjusios problemos šiek tiek pakoregavo planuojamas veiklas „M-Lab” laboratorijų centre veiksiančioje „Daigas LAB” laboratorijoje, tad dalis laboratorijoje planuojamų tyrimų bus nukreipti ne tik į darbo aplinkos gerinimą biure, bet ir namuose.

Įvairias erdves imituoti leis „M-Lab“ centro laboratorija „Smart LAB“. Čia bus galima modeliuoti ne tik biuro erdvę, bet ir namų ar kitą, pavyzdžiui, medicininę aplinką. Šios erdvės bus aprūpintos įvairiausiomis technologijomis – nuo žmogaus judesių matavimo įrangos iki fiziologinių parametrų sekimo.

„Bus atliekami biomechaniniai, fiziologiniai tyrimai, pavyzdžiui, įvairių judesių ir laikysenos analizė, sveikatingumo tyrimai, raumenų ir smegenų aktyvumo tyrimai. Jie bus skirti nustatyti sąsajas tarp fizinės savijautos ir darbingumo bei padėti žmonėms, dirbantiems ir biuruose, ir nuotoliniu būdu, sumažinti lėtinių ligų išsivystymo ar traumų riziką“, – paaiškina A. Domeika.

Laboratorijoje atliekamų tyrimų rezultatai leis ištirti skirtingas žmogaus reakcijas į skirtingas aplinkas ar priemones.