Vadybos teorijų praktika per karantiną: 3.000 skambučių klientams per 3 dienas

Skambučiai 3.000 klientų per 3 dienas, po 3 susirinkimus per dieną – greiti sprendimai ir jų patikrinimas per artimiausią parą: taip pirmosiomis karantino dienomis dirbo baldinių medžiagų prekybos UAB „Trukmė“. Kaune, Garliavoje, įmonė pasitikrino, kaip veikia nauja strategija ir vadybos pokyčiai, pradėti diegti anksčiau, o apsukų per karantiną nesumažino.