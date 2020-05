Laikrodžių verslas atsitiesia sunkiai, bet dešimtadalį pajamų vis tiek skiria paramai

„Hubert S.“ laikrodžiai. Bendrovės nuotr.

COVID-19 padariniams pasiekus net smulkiausią verslą, verta pagalvoti, ar veiklą tęsti, ypač – kai pirkėjų nėra nė vieno. Tačiau prieš atsisakant – pabandyti: „įmesti“ bent kiek pinigų į reklamą socialiniuose tinkluose.

Taip padarė MB „Gintaro injekcija“, dirbanti su prekės ženklu „Hubert S.“. Laikrodžių autorė, Simona Sabaliauskaitė, parduoda vintažinio tipo laikrodžius su inkrustuotu gintaru, kuris parenkamas pagal kliento pageidavimą.

Iki karantino paskelbimo „Hubert S.“ laikrodžius parduodavo e. parduotuvėje, taip pat e. prekybos platformose „Amazon“, „Etsy“. E. prekyba įmonei nebuvo naujiena, bet kai verslas visai sustojo – reikėjo naujų pardavimo kanalų ir bent kiek pirkėjų.

Reklama socialiniuose tinkluose pasitvirtino

Personalizuotų laikrodžių prekės ženklas „Hubert S.“, prasidėjus karantinui, prarado visus pirkėjus.

„Anksčiau parduodavome po 15–20 laikrodžių per mėnesį, bet kilus pandemijos suirutei pirmąsias dvi savaites neturėjome nė vieno užsakymo. Svarsčiau, ar apskritai verta tęsti šią veiklą. Visgi supratau, kad negaliu sustoti, nes šiuos laikrodžius kuriu savo senelio Huberto atminimui. Užsiregistravau pagalbos verslui programoje „Internete karantino nėra“, mečiau asmenines santaupas į reklamą socialiniuose tinkluose. Tai pasiteisino – 20% padidėjo klientų srautai, jau pardavėme 14 laikrodžių. Šiandien ir vienas užsakymas mums yra svarbus pasiekimas“, – „Verslios Lietuvos“ pranešime spaudai cituojama Simona Sabaliauskaitė, laikrodžių „Hubert S.“ kūrėja.

Būtent pabandyti nupirkti bent šiek tiek reklamos socialiniuose tinkluose ir pasirodyti tiesiogiai potencialiems pirkėjams dar pačioje karantino pradžioje patarė Vytautas Vorobjovas, e. komercijos konsultantas, paskyrų valdymo „Amazon“ agentūros „AMZ Crew“ įkūrėjas.

„Atkreipčiau dėmesį į socialinius tinklus – feisbuką, kur būname, bendraujame dabar, taip pat – skelbimų puslapiai, internetiniai forumai, jų skelbimų skiltys. Dabar nereikia „užsiciklinti“ prie tradicinių reklamos kanalų – prisėsti prie feisbuko, įmesti šiek tiek pinigų ir parašyti, kad dabar į namus galime pristatyti mineralinę vatą, nebijoti“, – patarė V. Vorobjovas. – „Jei fizinė prekyba apribota, pirmiausia reikia šaukti kitaip – pristatysime, atvešime iš sandėlio tiesiai į namus. Taip, kaip maitintojai prisitaikė – veža maistą į namus, taip ir e. parduotuvės gali tą padaryti.“

Per porą mėnesių pavyko kiek atsitiesti – „Gintaro injekcija“ padidino e. parduotuvės lankytojų srautą ir per karantiną pardavė 14 laikrodžių – tiek, kiek įprastai parduodavo per mėnesį.

Dešimtadalį skiria senjorams remti

Pasaulinė pandemija pakoregavo ir laikrodžio gamybos procesą. Kadangi laikrodžius gintarais puošia meistras, su kuriuo per karantiną nebuvo galima susitikti, pardavėjams teko paštu siųsti priemones, tai pabrangino ir prailgino produkto kūrimo procesą. Nepaisant visų sunkumų, dešimtadalį pajamų verslininkė skiria senjorams paremti.

„Mintis pardavinėti laikrodžius kilo prieš 5 metus, po senelio mirties. Norėjau įamžinti senelio atminimą, todėl panaudojau jo vardą ir inicialus. Jis labai mėgo gintarus, juos rinkdavo ir parduodavo turguje. Todėl pati dabar remiu turguje prekiaujančius senukus – 10% savo pajamų atiduodu jiems“, – sako S. Sabaliauskaitė.

„Hubert S.“ – vienas iš daugiau kaip 1.100 smulkiųjų e. parduotuvių, prisijungusių prie „Internete karantino nėra“. „Verslios Lietuvos“ iniciatyva padeda verslui skaitmenizuotis, pradėti e. komerciją ir neprarasti pajamų karantino laikotarpiu bei toliau augti ir plėstis jam pasibaigus. „Versli Lietuva‘ skelbia, kad prie jos prisijungė 110 verslo mentorių, kurie neatlygintai konsultuoja mažiau patyrusius e. komercijos klausimais. Taip pat – iniciatyva vienija per 20 verslo partnerių, kurie suteikia išskirtines nuolaidas ar nemokamas paslaugas, susijusias su verslo skaitmenizavimu. Finansinis partneris bankas „Luminor“ suteikė „Versliai Lietuvai“ paramą iniciatyvos tęstinumui ir inicijavo socialinio verslo mentorystės programą, kurios metu 3 įmonėms bus suteikta pagalba ir konsultacijos dėl socialinio verslo skaitmenizavimo, mokėjimų surinkimo sistemos, rinkodaros ir reklamos bei bus sukurtos e. parduotuvės.

