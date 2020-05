Darbuotojams jau išmokėta beveik trečdalis įvairių subsidijų

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Darbo vietų ir gyventojų pajamų išsaugojimui Vyriausybė jau išmokėjo 146 mln. Eur įvairių subsidijų, išmokų bei kompensacijų – apie 29% viso tam numatyto finansavimo, pranešė Lukas Savickas, pirmasis Vyriausybės vicekancleris.

„Kalbant apie priemones, susijusias su darbo vietų, gyventojų pajamų išsaugojimu, iš viso jau yra išmokėta daugiau nei 146 mln. Eur ir tai yra 29% viso numatyto finansavimo šiai sričiai. Vien per paskutinę savaitę išmokėta beveik 36 mln. Eur“, – spaudos konferencijoje trečiadienį sakė L. Savickas.

Pasak jo, vien prastovų kompensacijoms išmokėta 40 mln. Eur, iš kurių 15,5 mln. Eur – per paskutinę savaitę.

L. Savicko teigimu, pastaruoju metu sparčiau įgyvendinamos ir „Invegos“ priemonės – per jas išmokėta 62 mln. Eur. Bendra „Invegos“ administruojamų priemonių suma viršija 1,3 mlrd. Eur.

„Atidėtų mokesčių pokytis per paskutinę savaitę nebuvo didelis, jis dabar siekia 368 mln. Eur ir per savaitę padidėjo tik 5 mln. Eur. Tačiau pastarąją savaitę pastebėtas spartesnis „Invegos“ administruojamų priemonių įgyvendinimas. Išmokėjimų dydis pagal „Invegos“ priemones per savaitę padidėjo 14 mln. Eur ir šiuo metu siekia 62 mln. Eur“, – sakė vicekancleris.

Anot jo, sumos, numatytos šioms priemonėms yra ne trumpajam laikotarpiui, o visiems metams.

„Svarbu pabrėžti, kad suma, kuri numatyta šioms priemonėms, yra ne trumpajam laikotarpiui, o visiems metams. Dėl to teisinga ir prasminga lyginti šių priemonių panaudojimą pamėnesiui, pagal planą, tačiau ne nuo visos sumos“, – sakė L. Savickas.

Priemonėms, skirtoms išsaugoti gyventojų pajamas ir darbo vietas, Vyriausybė skyrė 500 mln. Eur . Tai kompensacijos už prastovas, ligos išmokos karantino metu prižiūrintiems vaikus ir neįgaliuosius, išmokos negalintiems vykdyti veiklos savarankiškai dirbantiems gyventojams, būsto paskolų įmokų atidėjimas pajamų netekusiems ar mažiau jų gaunantiems žmonėms.

VŽ pateikia Lietuvos ekonomikos barometrą – jis turėtų padėti pajausti Lietuvos ūkio pulsą.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Sekite „Gazelės“ naujienas, dalinkitės nuomone, užduokite klausimus „Facebook“ puslapyje „Verslo žinios. Gazelė“