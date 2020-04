Verslo minčių karuselė sukasi dar greičiau

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Nuo karantino pradžios praėjo mėnuo. Verslininkai, kurių įmonių veikla sustabdyta, jau pradeda atsigauti nuo šoko, ištikusio sužinojus, kad teks kuriam laikui ant durų kabinti spyną. Tiksliau – vis daugiau bendrovių prisitaiko prie kardinaliai pasikeitusių sąlygų ir randa sprendimų, kaip dirbti, kad gautų bent šiek tiek pajamų. Ir kad netektų pradėti laipioti sienomis užsidarius namie nieko nedarant.

Gebėjimą žaibiškai keistis, perorientuoti prekybą ar net imtis naujos veiklos ypač demonstruoja smulkusis ir vidutinis verslas, kurio lankstumas ir greitis visada buvo esminis bruožas – konkurencingumo įrankis. Jį įvaldę smulkieji užsitikrino vietą po saule.

Dabar, kai tą saulę užstojo stori ir tamsūs koronaviruso debesys, vadovai priversti čia ir dabar rasti sprendimų, leidžiančių nors kiek palaikyti verslo gyvastį. O jų yra. Pavyzdžiui, kai kurie restoranai ne tik pristato maistą į namus, bet ir pradėjo ruošti pusgaminius, kuriuos namuose įsikalinusiems gyventojams tereikia iškepti ar išvirti.

UAB „Taurakalnis“, valdanti tris restoranus Vilniuje, – viena tokių įmonių. Monika Čereškaitė, „Taurakalnio“ vadovė ir įkūrėja, neslepia, kad dabartinės aplinkybės privertė minčių karuselę suktis kur kas greičiau – taip buvo prisiminta prieš trejus metus kilusi idėja ruošti pusgaminius. Kiekviename restorane ji norėjo padaryti kulinarijos skyrelį, kad lankytojai galėtų pusgaminių parsinešti namo.

„Tačiau vis pritrūkdavo laiko, o gal ir noro, nes užsakymų buvo apstu, be to, turime ne tik restoranus, dar rengiame ir pobūvius, šventes verslui. Gal net metus visai buvau pamiršusi šią idėją. O kai kone per naktį viskas apsivertė, kai protas pradėjo veikti kur kas greičiau ir aštriau, prisiminiau apie pusgaminius. Taigi jie tapo galimybe išsaugoti bent kelias darbo vietas“, – nurodo pašnekovė.

Išeičių randa ir tie verslai, kurių veikla visiškai sustabdyta. Kirpyklos, masažo salonai, vaikų žaidimų kambariai leidžia kuponus, pritaikydami nuolaidą. Išlošia abi pusės: paralyžiuotas verslas šiuo metu gauna nors kiek pajamų, o klientai turės galimybę pasinaudoti jų paslaugomis pigiau karantinui pasibaigus.

Beje, verslininkai pasakoja ir jautrių istorijų – jie net nesitikėję tokio palaikymo ir paramos iš savo klientų. Natalija Ignatjeva, UAB „Nikadita“, valdančios sostinės restoranus „Natali“ ir Žvėryno smuklė, bendraturtė, sako nuoširdžiai nustebusi, kad tiek daug aplinkinių gyventojų užsisako maisto ir ateina jo pasiimti. Ir tikrai ne todėl, kad nemokėtų ar negalėtų pasigamini patys – taip jie solidarizuojasi su smulkiuoju verslu. Kiekvienas uždirbtas euras šiuo metu yra gyvybiškai svarbus. Ir kuo daugiau nuolatinių klientų užsuks į savo mėgstamą kavinę ar užeigą ir ten ko nors nusipirks, tuo daugiau tikimybių, kad ši maitinimo įstaiga išgyvens sunkmetį ir karantinui pasibaigus vėl lauks svečių, ateinančių – kaip senais gerais laikais – pavakaroti.

Tačiau gyventojų geri norai yra veiksmingi tik tada, jei įmonės veikia. Kai kurie verslo įkūrėjai, tik išgirdę apie paskelbtą karantiną, visiškai sustabdė veiklą, suskubo grąžinti prekes tiekėjams, atleido darbuotojus, pažadėję juos vėl priimti, kai ateis geresni laikai. Tik ar žmonės patys norės grįžti pas tokį darbdavį?

VŽ nuomone, tie verslininkai, kurie net kritinėmis aplinkybėmis išlaikė šaltą protą, rado sprendimų, karantinui pasibaigus kur kas greičiau pastatys verslą ant kojų, nes turės tiek darbuotojų, tiek klientų palaikymą, Tiesa, yra esminė sąlyga – valstybės pagalba privalo būti ne deklaruojama, o kuo greičiau pasiekti įmones, nes verslui deguonies reikia dabar – laiku jo nesuteikus, gaivinti gali nebelikti ko.

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) - redakcijos nuostatas atspindintis, jos vardu parašytas, neretai nenurodant konkretaus autoriaus, rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius nors įvykius, paaiškėjusius faktus, tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai vienoda visiems leidinio redakciniams straipsniams apimtis, glaustas minčių dėstymas, tezių pobūdžio argumentacija, naudojami publicistinės retorikos elementai. Įprasta pateikti išvadas, apibendrinimus, atspindinčius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos enciklopedija

Sekite „Gazelės“ naujienas, dalinkitės nuomone, užduokite klausimus „Facebook“ puslapyje „Verslo žinios. Gazelė“