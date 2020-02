Sukūrė verslą iš regiono – tebevaldo iš ten

UAB „Amona“ parduotuvė „Aivashop.lt“ Plungėje. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Pigesnės patalpos, mažesni atlyginimai, geresnis susisiekimas, greičiau pasiekiamos paslaugos, mažesnė konkurencija – tokie dažniausi pranašumai, kuriuos įvardija verslininkai, įsikūrę ne didmiesčiuose – verslo centruose, o regionuose. Ne vienas iš mažesnio miesto sukūrė ištisą parduotuvių tinklą nebūtinai vien Lietuvoje, bet niekad nesvarstė keltis gyventi kitur, kur būtų patogiau verslą valdyti.

Pavyzdžiui, iš centrinės būstinės Raseiniuose 10-ies parduotuvių tinklą „Bohemia“ valdo UAB „Izora“, „Iris“ parduotuvių tinklas styguojamas iš Alytaus.

„Pastebėjome, kad iš sostinės išvežioti prekes po visą Lietuvą yra kur kas brangiau negu iš Raseinių. Tai kainuoja akivaizdžiai daugiau: net 25–30%. Be to, užtrunka daug laiko. Tarkim, jei į Klaipėdą prekes reikia pristatyti 8-ą valandą, tai iš sostinės vairuotojas turi išvažiuoti naktį. O iš Raseinių bet kokį miestą pasiekiame per 1,5–2 valandas. Taigi Vilniuje turėto padalinio atsisakėme, patalpas išnuomojome, o visą logistiką vėl sutelkėme Raseiniuose“, – yra pasakojęs Edmundas Česna, „Izoros“ direktorius ir bendraturtis.

Tai – tradicinės fizinės parduotuvės, kurių tinklai buvo plečiami atidarant filialus skirtinguose miestuose. Tačiau virtualioje prekyboje geografiniai atstumai išvis nieko nebereiškia, o kartais net nesvarbu, kurioje vietoje yra sandėliai.

Šiandienos „Gazelės“ svečias Valerijus Stonkus, UAB „Amona“ direktorius ir bendraturtis, 5 e. parduotuves valdo iš Plungės, kur yra ir prekių sandėliai. Visgi verslininkas nurodo, kad kuo mažiau prekių stengiamasi sandėliuoti. Į sandėlius patenka tos, kurios užsakomos pagaminti „Amonos“ vardu ir iš Kinijos atplaukia konteineriais.

V. Stonkus nurodo, kad internetinėje prekyboje svarbių pristatymo terminų – kad pirkėjas nori prekę gauti tuoj pat, o nelaukti, kol dar pats prekybininkas ją užsisakys – tokiu principu dirbant paisyti išeina.

„Stengiamės laikyti sandėliuose kuo mažiau prekių. Tas, kurias turime vietoje – sandėlyje ar parduotuvėje – išsiunčiame iškart. Kitas prekes iš mūsų tiekėjų – per 3–4 dienas. Latvija, Lenkija, Estija ar net Čekija netoli – pristatymas neužtrunka. Tik sudėtingesnės prekės, vonios vežamos ilgiau, dvi savaites“, – sako V. Stonkus.

Kad regione mažesnė konkurencija, o ten galima sukurti tvirtą verslą, kuris taptų dar ir žinovu bei patarėju didmiesčių pirkėjams, yra tvirtinęs ir Marius Čeponas, Marijampolės UAB „Scenos servisas“, valdančios muzikos instrumentų ir renginių įrangos parduotuvę, taip pat – e. parduotuvę „Muzi.lt“.

„Mūsų stiprybė – regione pigiau kainuoja darbo jėga, sandėliavimas, todėl, palyginti su didmiesčiais, esame konkurencingi. Pirkėjui nesvarbu, iš kur – Vilniaus, Kauno ar Marijampolės – užsakyti prekę, vis tiek ją gaus tuo pat metu, – paaiškina M. Čeponas. – Europoje yra miestelių, kurie, turėdami kelis tūkstančius gyventojų, dėl to tapo regiono muzikantų traukos centrais.“

