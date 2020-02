Kodėl konkurento bankrotu kitos įmonės nebūtinai džiaugiasi

Dariaus Versecko nuotr.

Kai įmonei nesiseka, konkurentai džiaugiasi, nes gali atsiriekti didesnę rinkos dalį. Vis dėlto kiekvienas bankrotas turi ir savo tamsiąją pusę. Ne tik verslo įkūrėjams, kreditoriams bei tiekėjams ar nusivylusiems klientams – bankroto padarinius dažnai pajaučia visi sektoriaus žaidėjai.

Ypač sudėtinga naujokams pelnyti klientų pasitikėjimą, kai šie yra patyrę nuostolių ir nepatogumų bankrutavus kuriai nors įmonei. Apie tokią situaciją yra pasakojęs Vytautas Byla, UAB „Maisto mylėtojai“, valdančios prekės ženklą „Dserve“, bendraturtis, direktorius.

Startuolis buvo įkurtas užpernai gegužę. V. Byla išsikėlė tikslą sukurti programėlę, leidžiančią lankytojams užsisakyti maisto norimoje maitinimo įstaigoje ir nurodytu metu atvažiuoti jo pasiimti. Produktas buvo sukurtas, tačiau jį pristatant vartotojams iškilo netikėta kliūtis.

„Tiek užeigoms, tiek restoranams reikia technologijų, darančių jas patrauklesnes ir taupančių sąnaudas. Mes tokią sukūrėme. Tačiau ją pradėjome pristatyti pačiu netinkamiausiu metu – kai bankrutavo maisto pristatytojai „Foodout“. Dėl to daugelis maitinimo įstaigų patyrė tūkstantinių nuostolių. Ir štai ateiname mes – startuolis – su savo pasiūlymais, kai viena stambiausių Lietuvoje maisto užsakymo platformų nesugebėjo išgyventi“, – sunkią rinkodaros pradžią prisimena „Dserve“ kūrėjas.

Vis dėlto nepasitikėjimo ledus pavyko pralaužti ir dabar tarp startuolių klientų yra pačių įvairiausių užsakovų – nuo valgyklų iki modernių restoranų.

Miegoti nebuvo kada

Kur kas kitaip laikotarpį po konkurento pasitraukimo vertina Tomas Vonžodas, UAB „Maistas į namus“, valdančios maisto pristatymo bendrovę „Lėkštė.lt“, direktorius. Nors ir skamba kiek makabriškai, jis pirmuosius mėnesius, kai iš trijų maisto pristatytojų liko tik du, vadina „mirusiojo kišenių kraustymu“ – kas daugiau pasiims konkurento maisto gamintojų, darbuotojų ir klientų.

„Tuo metu mažai miegodavome, nes verslo galimybės pačios brovėsi pro duris, tereikėjo jas susirinkti. Buvusio konkurento pasitraukimas privertė mus imtis darbo Klaipėdoje. Ten pradėti veiklą planuota jau anksčiau, tačiau sprendimas buvo vis atidedamas. Bet kai patys restoranai, dirbę su „Foodout“, pradėjo skambinti ir klausti, kaip galėtų pereiti į mūsų platformą, trauktis nebebuvo kur“, – pasakoja verslininkas.

Be to, įmonė, pasinaudojusi „Foodout“ patirtimi, išsiplėtė ir į mažesnius miestus: Šiaulius, Panevėžį, Mažeikius, Uteną, Alytų. Tiesa, ten maisto išvežiojimo paslaugų nesiūlo, tačiau maitinimo įstaigoms leidžia naudotis platforma, per kurią jos pačios gauna klientų užsakymus, apmokėjimą – belieka tik išvežioti užsakytus patiekalus.

„Mes apie tokią galimybę nebuvome pagalvoję. Patys stebimės, kodėl. Dabar, kai naudojame tokį modelį, turime dar vieną smagų pajamų šaltinį“, – yra sakęs T. Vonžodas.

Jis neslepia, kad labiausiai baiminosi, jog dalis maitinimo įstaigų, kurios patyrė nuostolių, apskritai pasitrauks iš maisto užsakymo platformų. Tačiau to neįvyko, nes įmonė sugebėjo įrodyti, kad atsiskaito laiku – anot T. Vonžodo, per visą veiklos istoriją vėlavimų nėra buvę.

