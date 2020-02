Siekiant suburti lojalių klientų, pirmiausia reikia jų pritraukti

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Nuolatiniai, patikimi ir grįžtantys klientai dažnam verslui svarbiau nei nauji. Visgi siekiant įgyti lojalių pirkėjų, pirmiausia reikia jų pritraukti.

„Entrepreneur“ pateikia dėsnius, kurie gali suveikti, ieškant naujų klientų. Pirmiausia tam reikia vertingo turinio. Turinio rinkodara dažnam tampa svarbiausiu ar pirmuoju būdu patraukti naujų klientų dėmesį. Tačiau turinys turi kurti vertę klientams ir būti ten, kur jie ieško panašios informacijos – socialiniuose tinkluose, tinklaraščiuose. Geras turinys neturi galiojimo laiko, tad jei informacija vertinga, tikėtina, kad potencialūs klientai atras ją ir verslą. Rinkdamiesi iš ko pirkti, jie ieško ko nors daugiau nei kaina. Pavyzdžiui, žinių, kompetencijų. Būtent informacijos pateikimas, naudingo turinio kūrimas padeda verslui prisistatyti kaip tos srities ekspertui. Jei prekės ženklas atsako į klausimus, pateikia profesionalių įžvalgų, į užklausas, kurias guglina klientas, jis prisimins pavadinimą ir kreipsis.

Naujiems klientams pritraukti reikia pasitelkti ir socialinius tinklus, kurie leidžia pasiekti potencialius klientus visame pasaulyje. Tam reikia kokybiško turinio, kuriame atsispindėtų prekės ženklas, tinkamai parinkti grotažymes ir panašiai, bet svarbiausia yra nuoširdus bendravimas su bendruomene, kurią siekiama suburti aplink prekės ženklą. Pavyzdžiui, patariama atsakyti į komentarus ir tiesiogines žinutes. Kuo labiau paskyros sekėjai „pajus“ jos prekės ženklą ar kūrėją, tuo labiau jie bus linkę pasitikėti.

Apie tai, kaip socialiniai tinklai padidina potencialių klientų auditoriją ir pritraukia naujų, neseniai pasakojo Gintarė Žemaitienė, drabužių parduotuvės Anykščiuose „Madinga spinta“ įkūrėja.

„Sulaukiame pirkėjų iš didmiesčių ir kitų miestų. Mums patiko, kad žmonės, kurie atvykę į Anykščius užėjo į parduotuvę, tapo klientais ir toliau perka internetu – feisbuke, – sako MB „Madinga spinta“ įkūrėja. – Planuojame vėliau kurti e. parduotuvę, jau vos suspėjame dirbti su fizine parduotuve ir internetine prekyba.“

Ji nurodo, kad darbas internete yra toks pat svarbus, kaip klientų aptarnavimas fizinėje parduotuvėje. Reikia rūpintis sklaida socialiniuose tinkluose, įkelti asortimento fotografijų, nedelsiant atsakyti į visas užklausas pirkėjams ar potencialiems pirkėjams. Be to verslo paskyra gali apsieiti ir be brangiai kainuojančios mokamos reklamos.

„Mes daugiau dėmesio skiriame ne mokamai reklamai, bet konkursams, kuriais žmonės dalydamiesi, pamėgdami mūsų paskyrą laimi daiktų, drabužių. Tai pasitvirtina ir garantuoja platų matomumą“, – nurodo G. Žemaitienė.

Paprasčiausia taisyklė – verslas, siekiantis pritraukti tikslinę auditoriją, turi elgtis taip, kaip ji. Tai galioja kalbant apie bendravimą su klientais, darbuotojais ar partneriais. Reputacijos kūrimas ir jos išsaugojimas virsta atsiliepimais, kurie pritraukia daugiau klientų, ir vėl – daugiau įvertinimų.

