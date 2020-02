Kodėl verslo įkūrėjai patys yra ir pardavėjai

Vita Stankevičienė, Pasvalio r. UAB „Saimeta“ direktorė. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Net jei įmonė veikia kelis dešimtmečius, jos įkūrėjui verta retsykiais produktus parduoti pačiam. Ypač tai aktualus smukiesiems, nes taip galima išgirsti atsiliepimų ir pageidavimų, kurie padeda praplėsti asortimentą

Šiandien Lietuvoje skaičiuojama apie 100 įvairaus dydžio regioninių kepyklų, kurios kartu atsiriekia nemenką rinkos dalį, tačiau kiekviena atskirai nuolat kovoja dėl išlikimo. Ypač išradingos turi būti tos, kuriose dirba kelios dešimtys žmonių, ir jų jokia įranga nepakeis, nes ten daugelis gaminių yra daromi pagal senovinius receptus, taigi reikalauja daug rankų darbo.

Todėl tokios kepyklos turi apgalvoti kiekvieną žingsnį: pradedant nuo receptūros, asortimento ir baigiant kainodara bei realizacija.

„Pati didžiausia klaida, kurią gali padaryti smulkusis gamintojas, – bandyti konkuruoti su stambiaisiais, kurie turi gamybos linijas, ir gaminti panašią į jų produkciją. Tik tada, kai tavo produktas skiriasi, atrandi savo pirkėją. Nesvarbu, kad toks išskirtinumas reikalauja ir daugiau rankų darbo, ir natūrali žaliava kainuoja brangiau, tačiau tik taip gali atlaikyti konkurenciją“, – yra sakiusi Audronė Kisielienė, UAB Radviliškių kaimo kepyklos (Panevėžio r.) bendraturtė ir direktorė.

Be to, pasak jos, smulkieji gali sau leisti gaminti mažus kiekius siauram vartotojų būriui skirtų gaminių, kurių didiesiems kepti paprasčiausiai neapsimoka.

Išgirsta atsiliepimų

Įmonė įkurta 1996 m. Kaip vieną labiausiai pasiteisinusių sprendimų verslininkė nurodo prekybą mobiliuosiuose ūkininkų turgeliuose. Taip buvo užmegztas ryšys su klientais: šis prekybos būdas ne tik tapo įmonės pardavimų pamatu, bet ir leido išgirsti pirkėjų pastabas, pageidavimus ir pagal juos koreguoti asortimentą. Be to, šis būdas leidžia pirkėjui gauti produkciją iš pirmų rankų, apsieinama be prekybininkų tarpininkavimo.

Kad verta prekiauti patiems, neabejoja ir Vita Stankevičienė, UAB „Saimeta“ įkūrėja ir direktorė. Įmonė, veikianti Pasvalio r., įkurta daugiau nei prieš 25 metus. Nors kepėjams aukso amžius – jau praeitis, tačiau bendrovė sugeba atlaikyti aršią konkurenciją. Išlaikyti verslą ir nepasiduoti leidžia tiek išskirtiniai produktai – bendrovės kepama Daujėnų duona vienintelė Lietuvoje turi Europos kulinarinio paveldo sertifikatą, – tiek pardavimo taktika.

Įmonė turi 4 firmines parduotuves. Tiesa, visos jos yra regione – Panevėžyje, Biržuose ir Pasvalyje, – nes išlaikyti krautuvėles didmiesčiuose būtų ir per brangu, ir sudėtinga logistika. „Saimetos“ produkcijos yra ir kelių prekybos centrų lentynose. Vis dėlto „Saimetos“ vadovė nepamiršta ir pardavimo būdo, nuo kurio ir pradėjo veiklą, – dažnai ji savo gaminius pardavinėja pati.

„Dalyvaujame daugybėje miestų švenčių ir kituose renginiuose. Ir visada kažkurioje palapinėje prekiauju pati. Nes ne tik pirkėjams smagu, kai sužino, kad bendrauja su kepyklos įkūrėja, – man irgi rūpi išgirsti jų atsiliepimus, pageidavimus. Be to, tai yra puikus būdas supažindinti kuo daugiau žmonių su mūsų produkcija, nes dalis pirkėjų vėliau jos ima ieškoti ir prekybos centrų lentynose“, – patirtimi dalijasi V. Stankevičienė.

