Duomenų apie startuolių finansus mažai, bet pelningumas džiugina

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Šiuo metu Lietuvoje veikiančių startuolių skaičius jau perkopė 1.000 ribą, tačiau finansinių duomenų apie jų veikla mažoka. Naujausia analizė suteikia šiek tiek aiškumo, kaip atrodo startuolių finansinės ataskaitos.

Kauno technologijos universiteto (KTU) mokslininkai atliko startuolių finansinio veiklos efektyvumo analizę, kurioje buvo nagrinėtos su universitetu siejamos, aktyviai veiklą vykdančios ir technologinės pakraipos įmonės. Rezultatus skelbiantys tyrėjai įsitikinę – analizė bent iš dalies leidžia susidaryti tipinį tokiose pozicijose esančios įmonės finansinės būklės paveikslą.

„Viešojoje erdvėje dažniausiai girdime apie išskirtines verslo idėjas ir pritraukiamas veiklos vystymui lėšas, investicijas, tačiau apie tai, kokius finansinius rezultatus demonstruoja ne pirmus metus rinkoje veiklą vykdantys startuoliai, diskutuojama rečiau“, – pranešime spaudai cituojamas Rytis Krušinskas, KTU finansų profesorius, vienas iš analizės rengėjų.

R. Krušinsko nuomone, forumuose ir konferencijose netyla kalbos, kaip pritraukti kapitalą, kokį verslo modelį taikyti sparčiai plėtrai, tačiau ne ką mažiau svarbus klausimas – kiek startuoliai yra tvarūs finansiškai – lieka išsamiau neatsakytas.

„Kodėl taip yra? Atsakymas nesudėtingas. Startuoliai paprastai neskelbia savo finansinių ataskaitų viešai. Duomenis reikia gauti iš kitų, viešai neprieinamų šaltinių, dažnai juos renkant rankiniu būdu“, – patikslina profesorius.

Bandomasis tyrimas Kaune

Vis dėlto duomenų apie startuolių finansus jau yra.

Mindaugas Bulota, KTU Nacionalinio ir inovacijų centro vadovas, pabrėžia kad vien Kaune veikia daugiau kaip 110 startuolių, o tai sudaro 15% visų Lietuvos startuolių bendruomenės. Daugiausiai tokių įmonių Kaune veikia programinės įrangos kūrimo, sveikatos, žaidimų kūrimo, marketingo, švietimo ir fintech srityse.

Dalis ketinančių pradėti verslą Kauno regione kaip savo pirmąją stotelę pasirenka „KTU Startup Space“ inkubatorių. Per KTU startuolių inkubatoriaus gyvavimą buvo įkurta daugiau kaip 80 įmonių.

„Didžioji dalis čia veikiančių įmonių kuria produktus IT srityje, nemažas skaičius startuolių „ateina“ iš inžinerijos, elektroninės, techninės įrangos kūrimo, sveikatos sričių”, – pasakoja vadovas.

Būtent šios pradedančios įmonės ir buvo pasirinktos pirminei finansinių rodiklių analizei atlikti. Pirmiausiai imtasi analizuoti 25 aktyviausių startuolių finansinę informaciją. Tyrimo duomenys apima 2014–2018 m. laikotarpį. Tyrimui buvo pasirinktos įmonės turėjo arba uždarosios akcinės bendrovės, arba mažosios bendrijos juridinį statusą.

Teikia vilčių

Atlikus analizę nustatyta, kad šie startuoliai per penkerių metų laikotarpį sugeneravo beveik 12,4 mln. Eur pardavimo pajamų.

Per visą nagrinėtą laikotarpį bendros vidutinės pardavimo pajamos analizuotoje grupėje siekė vidutiniškai 157.000 Eur per metus. Taip pat tyrimo metu į atskirą pogrupį buvo išskirtos uždarosios akcinės bendrovės, kuriose vidutinės pardavimo pajamos per metus siekė 196.000 Eur.

Tyrėjų teigimu, visgi įmonių dydžiai ir veiklos mastai tokioje nedidelėje imtyje gali ženkliai paveikti absoliutinių rodiklių reikšmes, todėl nuspręsta skaičiuoti pardavimo pajamų medianą, kuri bendrą imtį padalina į dvi lygias dalis. Tyrimo metu paaiškėjo – UAB pardavimo pajamų mediana per metus siekė 48.000 Eur.

Atlikta analizė parodė, kad vidutinė šių įmonių turto metinė vertė – 57.000 Eur, nagrinėjant tik UAB ji sudarė 71.000 Eur.

Analizuojant santykinius pelningumo rodiklius, bendrasis pelningumas tirtoje grupėje 2014-2018 m. laikotarpiu siekė 67,8%. UAB statusą turinčių įmonių atveju jis buvo didesnis ir sudarė 73,5%.

Tyrėjai akcentavo, kad šiose įmonėse nustatytas gana aukštas pinigų ir jų ekvivalentų santykis su turtu – vidutiniškai jis siekė net 42% ribą.

Pasak analizės sudarytojų, tokie skaičiai parodo, kad startuolių veiklos perspektyvos Lietuvoje, kuriant technologijoms imlius verslus, yra optimistinės.

„Daugeliu atvejų šie startuoliai ne tik sėkmingai vykdo veiklą smulkių ir labai smulkių įmonių kategorijoje. Tarp jų yra ir milijoninę apyvartą pasiekiančių, ir startuolio rūbą pasirengusių išaugti įmonių“, – pranešime spaudai cituojamas R. Krušinskas.

