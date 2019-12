Netradicinis produktas: kur slypi didžiausia rizika

Kas geriau – imtis tradicinio verslo ir tapti dar vienu žaidėju rinkoje, ar sugalvoti išskirtinį produktą ar paslaugą ir būti vieninteliais bent jau kurį laiką?

Vienareikšmio atsakymo nėra, nes verslininkų patirtis skirtinga, o kiekvienas kelias turi savų pliusų ir minusų.

Tie, kurie imasi įprastos veiklos, privalo sugalvoti, kuo jie bus pranašesni už rinkos senbuvius. Tai nėra lengva, nes kuo didesnė pasiūla, tuo sudėtingiau atrasti savo išskirtinumą. Todėl daugelis naujokų vėl ir vėl užlipa ant grėblio bandydami konkuruoti mažiausia kaina. O tai reiškia, kad toks verslas pelningas nebus.

Kitokios kanojos

Tie, kas imasi netradicinio produkto, sunkiai įsivaizduoja, ar jis bus paklausus, nes paprasčiausiai neturi su kuo pasilyginti.

„Kai sugalvoji gaminti tai, ko niekas kitas nesiūlo, tavęs laukia du variantai. Arba tu išloši, nes būsi pirmas ir nusigriebsi visus klientus. Arba savo gaminį galėsi pasilaikyti sau, nes pasirodys, kad jis niekam nereikalingas“, – kalbėdamas apie savo verslą yra sakęs Janis Žekanis, prekės ženklo „Wet Weim“ įkūrėjas.

Kažkada kilęs sumanymas pasigaminti kanoją klaipėdiškiui jau tapo pagrindine veikla. Jis neslepia, kad įsukti stambaus verslo net neketina – kanojos reikalauja daug rankų darbo. Be to, dažnai jos gaminamos pagal kliento pageidavimą, nes standartiniai modeliai įtinka ne visiems.

„Šis verslas tikrai ne sprinteriams, o maratono bėgikams. Ir žinau, kad milijono niekada neįsuksiu, bet darau tai, kas pačiam įdomu. Vasarą organizuoju žygius kanojomis, žiemą jas gaminu. Kiek užsidirbu, tiek ir užtenka. O ko daugiau reikia?“ – sako J. Žekanis.

Nepasiteisino

Taigi jam rizika gaminti netradicinį gaminį, kuris tikrai yra ne pirmo būtinumo ir pakankamai brangus – kanojos, gamintos pagal užsakymą, kaina yra apie 3.500 Eur – pasiteisino. O štai Almantas Gedminas, sostinės bendrovės „Vaisiai ir šokoladas“, dirbusios su prekės ženklu „Laiminga braškė“, bendraturtis, direktorius, pasakoja kitokią istoriją.

Netradicinio verslo – prekiauti valgomomis puokštėmis, pagamintomis iš vaisių bei uogų ir šokolado, – vyriškis su dviem bendraminčiais ėmėsi pernai spalį. Idėją gaminti valgomas puokštes jis parsivežė iš JAV.

Tačiau dabar jis pripažįsta, kad tai, kas gana populiaru JAV, Lietuvoje nepasitvirtino.

„Manau, kad verslo ėmėmės labiau iš emocijų, tačiau nepasitikrinome jo skaičiais. Tikriausiai reikėjo įdėmiau patyrinėti rinką, pažiūrėti, kaip sekasi tiems, kas prekiauja kitokiais nišiniais produktais. Mes to nepadarėme, tik išsiaiškinome, kad tokių gaminių Lietuvoje nėra, todėl manėme, kad būsime pirmieji, tad laimėsime ir dėl to. Tačiau nors susidomėjimas buvo, gerų atsiliepimų irgi, bet pirkėjų per mažai, kad verslą pavyktų išlaikyti“, – atvirai pasakoja A. Gedminas.

Taigi į konsultantų raginimą ieškoti netradicinių produktų ir pasiūlyti tai, ko rinkoje nėra, atsižvelgti galima, tačiau tai tikrai nėra receptas verslo sėkmei.

Sekite „Gazelės“ naujienas, dalinkitės nuomone, užduokite klausimus „Facebook“ puslapyje „Verslo žinios. Gazelė“