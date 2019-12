Kol dar mažas, negali atsisakyti užsakymo ne pagal specializaciją 

Laurynas Pletkus (kairėje) ir Darius Kavaliauskas, IT paslaugų UAB „Scale3C“ bendraturčiai. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Specializacija, individualizavimas, bet kas, kas susiaurina produktą ir paslaugą, o ir klientų ratą, suteikia verslui išskirtinumo. Nebūtinai jis tampa nišinis vartotojų suvokimu, bet įgyja ekspertinių žinių, jei jau pasirenka gylį, o ne plotį.

Dažniausiai specializacija ateina natūraliai – su verslo patirtimi, kai kada – su įkūrėjo polinkiu vienai ar kitai sričiai. Bet daugeliu atvejų motyvas, kada jau gali pasisakyti, kur specializuojiesi, – įgytos žinios konkrečioje srityje, nes be jų – anoks specialistas.

Klausti savęs, kada galės sau leisti prabangą pasirinkti projektų temas, klientų užsakymų sritį, jau ima ir šiandienos „Gazelės“ svečiai – Darius Kavaliauskas ir Laurynas Pletkus, IT paslaugų „Scale3C“ bendraturčiai, įmonę įkūrę 2017 m. rudenį.

IT paslaugos, kurias teikia 10 darbuotojų komanda Vilniuje, neskaičiuojant kitų, laisvai samdomų specialistų, gali būti paprasčiausio interneto puslapio sukūrimas, kaip ir sudėtinga IT sistema, platforma su daug skirtingo turinio. Per pustrečių metų, kiek veikia „Scale3C“, bendrovė jau sukaupė skirtingų sričių projektų portfelį – nuo e. parduotuvių „Shopify“ platformoje iki sudėtingų tarptautinių sveikatos priežiūros platformų kūrimo.

„Projektai, kuriuos esame įgyvendinę, – nuo mados pramonės prekės ženklų e. parduotuvių iki atsinaujinančios energetikos. Tai gali būti paprasti, vadinamieji vieno puslapio internetinės svetainės sprendimai, kuriuose yra pagrindinė informacija pritraukti klientams, o gali būti ir labai kompleksiniai – didelės interneto svetainės, kurias kuria stambūs verslai kaip „Getch“ fondo platforma. Ji skirta gerinti žmonių psichinę sveikatą, savijautą po ligų, diagnozių, skleisti reabilitaciją, padėti grįžti į gyvenimą“, – pasakoja L. Pletkus, bendrovės direktorius.

Pastarojoje platformoje, kuri kuriama daug skirtingų fondų, organizacijų, tilps ir diskusijos, ir pokalbiai, ir medikų sudaryti testai, ir kitoks turinys.

Panaši platforma jau sukurta onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams ir jų šeimoms. Bet tai – ne vieninteliai jų projektai medicinos srityje.

„Kol kas dar neturime prabangos pasirinkti vieną sritį, bet manau, kad ilgainiui savaime pakrypsime vienur ar kitur, pavyzdžiui, medicina ir sveikatos priežiūra, kur jau turime projektų ir kitiems metams“, – sako D. Kavaliauskas.

Tačiau tai – prabanga ir trečius metus dirbantys partneriai, jeigu ateityje ir mato didžiumą projektų sveikatos priežiūros ir NT srityje, tai dar ne laikas rinktis tik tuos, nes reikštų nesirinkti kitų.

„Ateityje gal galėsim sau leisti prabangą, nes tai reiškia, kad susiauriname potencialių klientų ratą. Šiandien matome, kur po truputį linkstame, bet esame atviri ir kitiems pasiūlymams. Mes per maži, kad sakytume: „Fokusuojamės tik ten ir jei norite e. parduotuvės naujam mados prekės ženklui, tai ne, mes neimsim šito užsakymo“, – apibendrina L. Pletkus.

