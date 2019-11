Smulkieji suprato, už ką klientai linkę mokėti daugiau

Šiais laikais sugalvoti naują produktą ar paslaugą – sudėtinga. Tačiau smulkiųjų verslininkų patirtis rodo, kad tai yra įmanoma. Arba įprastus produktus galima pateikti kitaip.

Smulkieji verslininkai ne tik lankstūs, bet ir sugeba įžvelgti, ko klientui reikia. Dabartinis gyvenimo tempas sufleruoja, kad daugelis nori ramybės ir privatumo.

„Gazelė“ neseniai kalbino dvi vilnietes, MB „Hidrodviračiai“, valdančios sveikatingumo studiją „Solo Tu“, įkūrėjas. Jau pats studijos pavadinimas leidžia suprasti, kad lankytojui čia garantuojamas individualus dėmesys ir konfidencialumas.

Pagrindiniai studijos klientai – brandesnio amžiaus sulaukę gyventojai, dažnai verslininkai, įmonių vadovai.

„Matome, kai žmonės pas mus ateina paskendę rūpesčiuose, pavargę, o po procedūrų išeina visiškai pasikeitę. Suprantame, kad mūsų lankytojai nori privatumo, atėję į studiją skirti laiką tik sau. Todėl taip sudėliojame apsilankymų grafiką, kad tarp jų būtų laiko tarpas klientui ramiai išsiruošti, atsigauti, išgerti arbatos“, – yra sakiusi Aušrinė Jakutienė, „Hidrodviračių“ bendraturtė.

Vietoj sodybos

Privatumą, kaip vieną iš esminių dalykų, kurį klientai vertina ir sutinka mokėti už tai, kad galėtų ilsėtis visiškai vieni, įvardija ir Vidmantas Piraitis, „Atokampio Boutique SPA & Resort“ vadovas. Pirminės idėjos – kurti tradicinę kaimo turizmo sodybą – atsisakyta. Vietoj to, kad netoli Kruonio įsikūrę verslininkai taptų dar viena vieta, kur keliamos vestuvių puotos ar pašvęsti susirenka triukšminga kompanija, jie 12 ha sklypą padalijo į atskiras teritorijas, kuo atokiau viena nuo kitos, ir ten įrengė komfortiškus namelius, kurie su kaimišku stiliumi neturi nieko bendro. Be to, atskirame name įrengtas SPA, bet irgi skirtas tik dviem lankytojams.

Išanalizavę statistikos departamento duomenis apie turistų srautus, „Atokampio“ įkūrėjai išsiaiškino savo tikslinį klientą. Tai arba poros, dažniausiai 25–40 metų, arba verslininkai, įmonių vadovai, pervargę nuo darbų, arba žinomi žmonės, norintys nors kiek pailsėti nuo viešumo.

Koncepcija svečiams suteikti komfortišką poilsį ir išsaugoti jų privatumą pasiteisino. V. Piraitis pasakoja, kad, nežiūrint į tai, jog sodyba yra įsikūrusi tarp Vilniaus ir Kauno – natūralu, kad daugiausia lankytojų atvažiuoja iš šių miestų, – tačiau daugėja svečių, atvykstančių iš Šiaulių, Žemaitijos ar net iš paties pajūrio.

„Mes net nusistebime, kad iš taip toli jie atvažiuoja pas mus. Tačiau jei lankytojai mielai šnekučiuojasi, dažnai išgirstame, kad nieko panašaus jų kraštuose nėra. Bet jei tik matome, kad svečiai nenusiteikę bendrauti, tik palydime juos iki namelio ir daugiau nebetrukdome“, – apie savo sodybos koncepciją pasakoja „Atokampio“ įkūrėjas.

Sekite „Gazelės“ naujienas, dalinkitės nuomone, užduokite klausimus „Facebook“ puslapyje „Verslo žinios. Gazelė“