Kas lietuviams kasdienybė, vokiečius dar vis stebina

Keliolika Lietuvos IT įmonių ketvirtadienį baigia prisistatymą „Smart Country Convention“ parodoje, Berlyne. Lietuva Berlyno „Messe“ parodų centre gavo ir dėmesio, ir nuostabos žvilgsnių. Ne tik dėl to, kad dalyvavo partnerės teisėmis.

Nacionaliniame stende Lietuvos įmonės pasakojo apie savo siūlomus sprendimus, didžioji jų dalis – plačiai taikomi ir tinkantys tiek verslui, tiek viešajam sektoriui.

Lietuvos verslas rodė efektyvius, bet plačiai pritaikomus savo sukurtus sprendimus, Lietuvos atstovai skaitė teminius pranešimus ir neapsiėjo be klausimų, sufleruojančių, kad šalies pasiekimai yra vertinami. Vilniaus miesto mero Remigijaus Šimašiaus buvo klausiama apie sėkmės receptą priskiriant Vilniui išmanaus miesto titulą. Vilniaus universiteto profesorės dr. Saulės Mačiukaitės-Žvinienės prašyta patikslinti, negi tikrai Lietuvoje savo verslą kurti norėtų daugiau kaip 80%, o ne 18% mokinių, o užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius parodos atidaryme pateikė gana paprastų pasiekimų priežasčių, kad kuriami sprendimai – ir iš mažos šalies noro būti konkurencingai, ir iš vienos didžiausių pasaulyje interneto spartos.

Kitus toli pralenkę

„Manau, kad mūsų IRT sektorius unikaliausias Baltijos šalyse, nes valstybė leido jam vystytis pateikdama užsakymų. Ką turime dabar – Lietuvoje IT specialistų ir įmonių yra 10 kartų daugiau, nei Latvijoje ir Estijoje kartu sudėjus. Be to, ten nėra sprendimų, produktų, daugiausia veikia pavienės įmonės, sutelkiančios žmones programavimui, o mes turime sprendimų, kuriuos norime, kad verslas bandytų Lietuvoje, tada juos atkartotų Europoje ir pasaulyje“, – VŽ Berlyne sakė Elijus Čivilis, ekonomikos ir inovacijų viceministras.

Sprendimų, kuriuos galėtų atkartoti Vokietija, tikslinėje parodoje skaitmenizuoti viešajam sektoriui turi visos dalyvavusios įmonės.

Pavyzdžiui, UAB „Telesoftas“ gali pasiūlyti efektyvią atliekų išvežimo sistemą, kuri organizuoja atliekų tvarkymą pagal gaunamus duomenis apie besirenkančias atliekas, UAB „Dokobit“ – e. parašo identifikacijos sprendimus, dar naujieną Vokietijoje.

„Virtualių darbalaukių infrastruktūros sprendimų pavyzdį galima pritaikyti sveikatos priežiūroje – ligoninėms ar švietimui, pavyzdžiui, mokyklose, kai reikia susisteminti daug kompiuterių iš vieno taško. Taip pat mobilumo sprendimų. Panašiai kaip Kaune veikia viešojo transporto bilietų, maršrutų „Žiogo“ programėlė, jos atitikmuo galėtų būti pritaikytas ir kituose miestuose“, – sako Alina Laukienė, „Xplicity“ pardavimų ir rinkodaros vadovė.

Lietuva ir pažangūs sprendimai informacijų ir ryšių technologijų (IRT) sektoriuje Berlyne sulaukė pagarbaus dėmesio. Lietuvoje kasdien besinaudojantieji viešosiomis paslaugomis, turėtų pastabų dėl jų sklandumo, kaip ir galima būtų klausti, ar tikrai tiek išmanumo yra sostinės mobilumo sprendimuose. Bet kartais iš toliau geriau matyti, kad lietuviai jau tikrai turi ką papasakoti. Ir dar kam – pramonės lyderei Vokietijai.

