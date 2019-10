Naujas produktas: kaip patikrinti, ar idėja gera

Kuriant naują produktą verta kuo anksčiau išsiaiškinti jo vertę rinkoje. To reikia sėkmingai jį „pakeisti“ ir nustatyti, kokia idėjos vertė, kokį emocinį ryšį su nauju produktu gali turėti auditorija. Jei šie darbai nėra paliekami paskutinei minutei, tiek patį produktą, tiek žinutę tikslinei auditorijai dar galima tobulinti.

Patikrinti produktą būdų daug – mokamos apklausos, rinkos tyrimai per mobilias aplikacijas, nemokamų pavyzdžių testavimas, laisvai samdomų analitikų įžvalgos. Dar kitų – kūrybiškesnių variantų – „Forbes“ siūlo ne iš taupumo, bet tam, kad grįžtamasis ryšys būtų iš realaus pasaulio – objektyvumas yra labai svarbu.

Pasikalbėkite su klientais. „Ergo Spout“ – ergonomiško dizaino rankena ir antgalis-piltuvas, bet kokį indą, pavyzdžiui, stiklainį, paverčiantis grafinu. Jo sumanytoja Kate Hansen kartu su vyru, padedama inžinieriaus, sukūrė 3D prototipą, kurį panaudojo išbandyti produktą. Kad gautų realių nuomonių, Hansenai ėjo į vietinius ūkininkų turgus, ten išsiaiškino, kaip reikia keisti dizainą, taip pat – kad susidomėjimas yra pakankamas galvoti apie tolimesnes investicijas. Iš pirmo ūkininkų turgelio jie išėjo su 60 e. pašto adresų žmonių, kurie norės užsisakyti produktą, vos tik jis bus baigtas. Hansenai pradėjo „Kickstarter“ kampaniją – 10.000 USD jie surinko per 14 valandų, iš viso – 40.000 USD, kurių užteko „paleisti“ produktą.

Siūlykite pavyzdžius. Kalifornijos „The Coconut Collaborative“ – jogurtų ir desertų be pieno gamintoja, augalinės kilmės jogurtais pradėjo vaišinti kolegas per biuro, kuriame Los Andžele veikia bendrovė, renginius. Pasirodė, kad tai – geras būdas gauti atsiliepimų apie Los Andželą, į kurį bendrovė ruošėsi žengti, ir apie patį produktą. Todėl dabar jos produkcija prekiaujama ir keliose parduotuvėse, ir kituose to paties pavadinimo biurų tinklo padaliniuose.

