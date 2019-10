Toliau paprastina sąlygas smulkiesiems – šįkart žvėrienos pardavimui

Medžiotojai galės paprastesnėmis sąlygomis tiekti žvėrieną vietinei rinkai.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) skelbia, kad spalio 2 d. įsigaliojusi nauja Laukinių medžiojamų gyvūnų mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarinių reikalavimų redakcija lems lengvesnį verslo startą.

Dabar galima tiekti žvėrieną ar jos produktus tiesiai iš gamybos vietos, pristatant į namus, naudojantis internetine prekyba, įsirengiant prekybos vietas turgavietėse, mugėse ir pan.

VMVT nurodo, kad atsižvelgiant į vis augantį vartotojų susidomėjimą žvėrienos produktais ir įvertinus medžiotojų ir žvejų draugijų, medžiotojų atstovų siūlymus, atsirado galimybė trumpinti žvėrienos tiekimo kelią iki vartotojo.

„Stengiamės, kad smulkieji gamintojai galėtų kuo paprasčiau surasti savo nišą ir savo vartotoją bendroje maisto rinkoje. Tai daugiausiai pieno ir žuvininkystės produktų, mėsos gaminių ir pusgaminių gamintojai, kiaušinių tiekėjai, sumedžiotos žvėrienos tvarkytojai ir kt. Galvojame, kad paprastesni reikalavimai ir lengvesnė verslo pradžia prisideda ir mažinant šešėlį ar nelegalios veiklos atvejus, tiekiant rinkai gyvūninius maisto produktus, ypač mėsą ir jos gaminius“, – pranešime spaudai cituojamas Darius Remeika, VMVT direktorius.

Lietuvoje mėsos, pieno, žuvies ar žvėrienos gaminius nedideliais kiekiais gamina ir tiesiogiai vartotojams parduoda per 500 smulkiųjų. Palyginti su praėjusiais metais, smulkiųjų ūkininkų, žemės ūkio bendrovių ar medžiotojų produkciją nedideliais kiekiais parduodančių tiesiogiai vartotojams, padaugėjo 10%.

Mažais kiekiais tvarkančiais maistą laikomi subjektai, per savaitę gaminantys ne daugiau kaip 500 kg mėsos gaminių ar 200 kg mėsos pusgaminių, per vieną kalendorinę dieną išdarinėjantys, perdirbantys ne daugiau kaip 150 kg žuvininkystės produktų ar gaminantys pieno gaminius savo ūkyje ne daugiau kaip iš 1 tonos žalio pieno per dieną.

VMVT primena, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys užsiimti gyvūninio maisto tvarkymo veikla, turėtų kreiptis į teritorines VMVT, kurių specialistai suteikia konsultacijas gamybos ir technologiniais klausimais, supažindina su teisės aktų reikalavimais, pataria, kaip tinkamai ir minimaliomis sąnaudomis įrengti gamybos patalpas pagal būtinuosius higienos reikalavimus.

