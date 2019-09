Paslaugoms internetu svarbu ne fizinis artumas, o laiką taupantys sprendimai

Dažnai net toliau verslo centrų įsikūrusios įmonės vardija sulaukiančios klientų iš didmiesčių, nes koks skirtumas, kur paslaugą užsakyti, jeigu ji kokybiška, o teikėjas patikimas.

Geografinius atstumus ištrynus technologiniams ryšiams, nėra skirtumo, kur dirbti, kur pirkti, kur bendrauti. Prekių ir paslaugų rinka išaugo, klientų ratas išsiplėtė.

Galima dirbti ir be biuro, fizinės vietos ir visus klausimus išspręsti virtualioje erdvėje, ypač kai joje galima pateikti ir galutinį produktą – vaizdą.

„Dizaino paslaugas teikiame tik nuotoliniu būdu. Dar nebuvo nė vieno atvejo, kad su klientu tektų susitikti akis į akį. Žinoma, dažnai pirmą kartą besikreipiantys klientai nustemba, kad nekviečiu jų susitikti. Tačiau kai pamato, kad tokius užsakymus galima įgyvendinti bendraujant virtualiai, pripažįsta, kad taip daug patogiau, nes taupomas laikas“, – yra sakęs Tomas Jakumaitis, UAB „Gemma Trading“, valdančios virtualią grafikos dizaino studiją „TJDizainas.lt“.

Didžioji užsakovų dalis – smulkieji verslininkai, kuriems reikia dizaino paslaugų, pavyzdžiui, sukurti logotipą. „Gemma Trading“ neturi biuro, kur priimami užsakovai, bendraujama tik virtualiai. Kad galėtų išsiaiškinti klientų poreikius, yra parengtas klausimynas. Kai užsakovas jį užpildo, susisiekiama ir aptariamos likusios detalės.

Šiek tiek panašų modelį – dizaino paslaugas internetu pristato ir Deividas Šliažas, dizaino agentūros „Making Sense Studio“ vienas iš įkūrėjų.

Grafikos dizaineriai sukūrė atskirą nuo agentūros paslaugą „Doctor Idea“ – platformą, kurioje už abonementinį 300 Eur mėnesio mokestį klientai galės įsigyti smulkesnių, kasdienių darbų, tokių kaip feisbuko postų vizualai, komerciniai pasiūlymai, inforgrafikai, reklaminiai skydeliai, neribotai.

„Sistema automatizuota – pasirinkus kategoriją, pro­jektą, reikės „briefo“ – už­pildyti formą, atsakyti į klausimus. Užklausą darome kuo paprastesnę, kai kur pa­kaks tik pažymėti varneles. Di­zaineris gaus pranešimą, kad turi projektą. Visas darbas toliau, komentarai, pataisymai, vyks sistemoje“, – aiškina D. Šliažas.

O dizaino studijai „Making Sense Studio“ turėtų likti sudėtingesni, daugiau kūrybos reikalaujantys projektai – prekių ženklų, jų identiteto kūrimas, pakuočių dizainas ir kiti.

Jau dvejus metus tokias paslaugas teikianti Klaipėdos kūrybininkų agentūra atstumus įveikia dar nepradėjus veikti „Doctor Idea“ platformai. Į studiją kreipiasi stambios Lietuvos įmonės įsikūrusios kituose miestuose, o per kitas agentūras – tarpininkus – ją pasiekia užsienio klientų užsakymai.

D. Šliažas, vienas iš „Making Sense Studio“ įkūrėjų, paklaustas, kodėl jaunos agentūros sąraše žinomi vardai ne tik iš Klaipėdos regiono, svarsto, kad pirmiausia tarp įmonių pasklido reklama „iš lūpų į lūpas“, prisidėjo ir pačių kūrybininkų kainodaros strategija.

„Klientai, kurie rado mus per atsiliepimus „iš lūpų į lūpas“, , lieka. Manau, tai įrodo, kad suteikiame gerą paslaugą, į visas užduotis žvelgiame kūrybiškai. Įtakos turi ir tai, kad visiškai atsiduodame projektui – kai kur „nusiskriaudžiame“, kai ką paaukojame, bet dirbame tiek, kiek reikia. Laiko skiriame daugiau nei kitos, ilgiau veikiančios agentūros, kurios taiko ir kitokią kainodarą. Esu girdėjęs mūsų kokybės ir kainos santykio vertinimų, kad kokybė neatitinka kainos – per gerai padarome ir per mažai imame. Bet juk iš pradžių visada turi daugiau duoti ir mažiau imti“, – apibendrina D. Šliažas.

