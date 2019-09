Kokios spalvos galėtų būti arbatpinigiai

Dažnas, svajojantis apie nuosavą restoraną, galvoja, kad statistika, jog daug jų po vieno sezono uždaro duris, yra perdėta. Jau dirbantiems šiame versle ruduo yra dar vienas sezonas, kai sprendžiami sudėtingi darbuotojų kaitos klausimai. Jos skaičiai gerokai per dideli.

Restoranų įkūrėjai negali kontroliuoti Rugsėjo 1-osios, kuri daugeliui darbuotojų reiškia mokslų prdžią, tačiau jų rankose yra kitų dalykų, tiesiogiai susijusių su darbuotojų išlaikymu.

Viena iš priežasčių, kodėl darbuotojai (ne virtuvės) palieka darbą maitinimo įstaigoje, yra atlyginimas – per mažai valandų, per maži arbatpinigiai. Todėl verta bent peržiūrėti atlyginimų dydžius ar arbatpinigių politiką.

Žinoma, smulkiam verslui „peržiūrėti“ nereiškia didinti, jei nėra iš ko, todėl „Entrepreneur.com“ siūlo galvoti, kaip darbuotojams padėti gauti arbatpinigių, ir pataria pabandyti viską, pavyzdžiui, į interjerą įtraukti aukso spalvos detalių.

Tenesio universiteto komanda atliko tyrimą apie aukso spalvos įtaką arbatpinigiams (tyrimas publikuotas moksliniame žurnale „Journal of the Academy of Marketing Science“).

Tyrime dalyvavę restoranai sąskaitas svečiams pateikė dviejų spalvų – juodos ir auksinės – dėkluose. Valgytojai, kurie gavo sąskaitą aukso spalvos dėkluose, arbatpinigių paliko 21,5% sumos nuo sąskaitos, gavusieji juodame – 18,9%. Tyrimas buvo pakartotas su aukso ir oranžine spalva, rezultatas buvo toks pat.

„Entrepreneur.com“ atkreipia dėmesį, kad didesnę arbatpinigių sumą, pagal tyrimo rezultatus, užtikrina ir aukso spalvos staltiesės – prie tokių stalų valgę svečiai paliko daugiau arbatpinigių nei sėdėję prie stalų, dengtų baltomis staltiesėmis.

Tyrimą atlikusi komanda daro prielaidą, kad veikia auksinės spalvos psichologinė įtaka vartotojų elgesiui – jie pasijunta esantys restorane, kuris aptarnauja „aukštesnio statuso“ svečius, o pasąmoningai – jie tokie ir yra, todėl gali palikti ir dosnesnius arbatpinigius. Kad spalvų įtakos nuvertinti nereikia, rodo plačiai rinkodaroje naudojamų auksinių atspalvių pavyzdžiai nuo „Starbuck‘s“ iki „auksinių“ mokėjimo kortelių.

Taigi restoranų savininkai, anot „Entreprneur.com“, gali arba įsigyti aukso spalvos detalių, arba juoktis iš tokio patarimo ir žiūrėti, kaip jų darbuotojai išeina pas konkurentą kitapus gatvėje: juk ir čia darbuotojų trūksta nuolat.

