Papildoma veikla vienus verslus skandina, kitus - gelbsti

Verslininkai puikiai žino taisyklę, kad vienoje kraitelėje visų kiaušinių laikyti negalima. Todėl dažnas imasi kelių veiklų. Juolab kad kiekviena sritis garantuoja ir naujus klientus, ir papildomas pajamas.

Tačiau neretai pamirštama, kad kiekviena veikla pareikalaus ne tik sąnaudų, daugiau žmogiškųjų išteklių, bet ir kils galybė vadybos iššūkių. O prieš juos gali kapituliuoti ir patyrę verslininkai.

Prarado laiko

Tie, kas perėjo šį sudėtingą etapą ir sugebėjo išsaugoti verslą, išmoko nemažai pamokų. Evaldas Kinderis, UAB „Švaros broliai“ bendraturtis, vadovas, niekada neslepia, kad įmonė irgi buvo patekusi į aklavietę, nes per daug vienu metu buvo prikūrę įvairiausių verslų – reklamos, automobilių dažymo, chemijos produktų prekybos.

„Labiausiai išsipūtę buvome prieš krizę. Gerai, kad nors nelindome į nekilnojamojo turto rinką. Tačiau kitos veiklos atsirado tarsi savaime: uždirbi pinigų, jų lieka, todėl investuoji į kažką, kad vėl uždirbtum. Tikriausiai tai ir buvo mūsų didžiausia klaida. Knygose rašo, kaip nereikia daryti, verslininkai perskaito, bet vis tiek tai padaro. Ir tik vėliau supranta, ką skaitė. Man irgi nutiko tas pats: tik laikui bėgant suvokiau, kad ten, kur nedalyvauji, rezultato nėra. Minusas, nulis, pliusas... Kai viską suskaičiuoji, paaiškėja, kad per 10 metų papildomi verslai išėjo „ant nulio“. Ir nors mes pinigų, investuotų į naujas veiklas, nesudeginome, tačiau per 10 metų nieko iš to neuždirbti – irgi ne sprendimas. O prarastas laikas – pats brangiausias dalykas“, – yra pasakojęs p. Kinderis.

Įmonė, išgryninusi veiklą, pasiekė tokį augimą, kad 2017 m. tapo Lietuvos "Gazelės" nugalėtoja.

Išgelbėjo NT veikla

Tačiau kiti verslininkai sako, kad būtent kelios veiklos leido įmonei išgyventi. Nes jei nebūtų jų, šiandien ir įmonės neegzistuotų verslo žemėlapyje.

„Nekilnojamasis turtas mums ir buvo buferis, leidęs išgyventi. Bankai reikalavo papildomų užstatų, tad vienu metu buvome įkeitę absoliučiai visą nekilnojamąjį turtą, kokį tik turėjome. Žinoma, teko optimizuoti ir pačią veiklą: uždaryti dalį parduotuvių, sumažinti darbuotojų skaičių. Tačiau sunkųjį laikotarpį pergyvenome“, – sako Dainius Bergelis, UAB „Optita“ bendraturtis.

Taigi nėra vieno recepto, kas geriau – ar specializuota veikla, ar verslo diversifikacija. Įmonių vadovai pataria apsvarstyti kiekvieną idėją ir, pasvėrus riziką, jos imtis. Tačiau jei užsiplėšiama per daug, būtina laiku pasakyti „stop“.

