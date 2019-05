Pelnui uždirbti užtenka ir nedidelių plotų kaime

Lietuvoje jau tapo įprasta, kad žemdirbiai skundžiasi. Ne tik orais, kurie iš tiesų turi tiesioginę ir vos ne lemiamą įtaką derliui, bet ir galybe kitų dalykų. Tačiau tie, kas pasitelkia išmonę, skaičiuoja pelną.

Ūkininkai mėgsta skųstis viskuo – ir didžiaisiais prekybos tinklais, kurie nustato tokias bendradarbiavimo sąlygas, kad nuostolis garantuotas. Tačiau kažkodėl tie ūkininkai, kurie jiems tiekia produkciją, nebankrutuoja.

Kartais skundžiamasi dėl to, kad derlius ypatingai geras, todėl jo supirkimo kainos kritusios. Pykstama ir dėl to, kad pirkėjas pasidarė išrankus ir bet ko nebeperka. Jam duok naujovių ar dar dievai žino ko.

Bet yra tokių, kurie nesiskųsdami nei gamtos sąlygomis, nei realizacijos sunkumais, sugeba sėkmingai imtis žemės ūkio verslo. Svarbiausia, kad jiems užtenka visai nedidelio ploto pelnui uždirbti. Nes sėkmę lemia pats produktas, kurį jie sugeba užauginti ar pagaminti.



Kitokie produktai

„Gazelė“ apie smulkiausius ūkius, kuriems užtenka kelių ar keliolikos arų, yra ne kartą rašiusi.

Pavyzdžiui, Benevičių ūkyje, įsikūrusiame Ringaudų kaime, Kauno rajone, auginami saulėgrąžų ir liucernų daigai, daiginami kviečių ir miežių želmenys.

„Nors turime ūkį, ūkininkaujame visiškai kitaip nei įprasta. Mums net nereikia turėti žemės – viskas auginama specialioje patalpoje, lentynose. Čia yra dirbtinis apšvietimas, nuolat palaikomas drėgmės lygis. Tačiau daiginimas ir želmenų auginimas reikalauja labai daug rankų darbo“, – VŽ yra pasakojęs Vincas Benevičius, ūkio „Žali žali“ bendraturtis.

Vis dėlto pirkėjų netrūksta, nes vis daugiau gyventojų stengiasi gyventi kuo sveikiau, tad ieško natūralių produktų.

Apie tai, kad verslą galima pradėti keliuose aruose, yra pasakojusi ir Laura Garšvaitė, Kauno r. Raudondvaryje įkūrusi specializuotą aitriųjų paprikų ūkį „Piprė“.

Moteris pradėjo šiltnamiuose augindama aitriąsias paprikas, o darže – prieskonius ir žoleles, reikalingas pagardams ruošti, nes būtent gatavas produktas, o ne pačios daržovės nedideliam ūkiui garantuoja pajamas.

Pelnas jau netrukus

Tie, kas turi hektarą ar kelis, gali imtis braškių verslo – šios uogos tinka tiems, kas neturi didelių plotų. Nors pradinės investicijos nemažos – 1 ha braškynui įveisti reikia apie 15.000 Eur, – tačiau jau kitąmet jos atsiperka.

„Kai manęs pradedantieji ūkininkai klausia, ar verta užsiveisti braškyną, visada sakau, kad taip. Tiktai iš karto perspėju, kad neužsiplėštų per daug, nes plėtrą reikia planuoti labai atsakingai. Be to, jei neturi technikos arba kaimyno, kuris tau ją paskolintų, verčiau braškes augink tik sau, bet verslo nepradėk“, – patirtimi dalijasi ūkininkė Vilija Rastauskienė, Vilkaviškio r. braškes auginanti jau 21 metus.

