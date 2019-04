Feisbukas ir pelnas: įsitraukę vartotojai jį kilsteli

40% visų pasaulio 18-29 m. amžiaus vartotojų yra aktyvūs socialinėje medijoje. Socialinių tinklų atsiradimas visiškai pakeitė tai, kaip verslas bendrauja, klauso ir mokosi iš klientų. Panašią revoliuciją XX a. sukėlė TV reklama.

Rinkodaros strategija apima tikslinės rinkos, auditorijos, teisingų veiksmų ją pasiekti parinkimą ir nuolatinę analizę bei patobulinimus. Socialinės medijos strategija įtraukia, kelia vartotojų susidomėjimą ir kuria lojalumą prekės ženklui. Būtent tokie – sudominti ir įsitraukę vartotojai – pelno rodiklius gali kilstelėti 23%, skaičiuoja Entrepreneur.com.

Turinio rinkodara turi galios. Knygoje „M:Marketing“ nurodoma, kad 78% vartotojų pažinti įmonę labiau nori per straipsnius nei per reklamas. Turinio rinkodara turi 6 kartus aukštesnius konversijų rodiklius nei kiti kitos priemonės socialiniuose tinkluose. 2018 m. JAV vartotojai išmaniuosiuose praleisdavo vidutiniškai 3 val. 35 min per dieną – didžiąją dalį laiko skirdami asmeninio produktyvumo ir finansų temoms. Tad, jei, pavyzdžiui, parduodate medicinos prietaisus, rašykite apie sveikatą, grožio priemones – makiažą ir sveiką odą.

Skundus reikia skaityti, o reaguoti į juos svarbu iškart ir empatiškai. Atsiliepimais internete pasitiki 84% vartotojų. Todėl tikrinkite informaciją apie save rankiniu būdu, ieškodami pavadinimo paminėjimų „Google“ arba naudokite reputacijos valdymo įrankius, fiksuojančius komentarus ir atsiliepimus. Kuo greičiau atsakykite į komentarus, nes 53% visų socialinių tinklų vartotojų atsakymą tikisi gauti per artimiausią valandą. Be to jis turi būti pritaikytas konkrečiam klientui, jokio atsakymo arba klišinė frazė yra bloga reakcija.

Svarbu išnaudoti socialinių tinklų pranašumą – analizuoti daug skirtingų duomenų. Galite panaudoti statistiką patikrinti požiūriams, prioritetams ir tendencijoms. Pasiekiami duomenys – paspaudimai, puslapio peržiūros, konversijų skaičius, raktinių žodžių analizė. Bet nepersistenkite su SEO, nes „Google“ vis pakeičia paieškos algoritmus, tad neverta interneto svetainių kurti pagal „Google“ sistemos žaidimo taisykles.

