Kodėl nėra svarbu būti pirkėjams ant tako 

Tiek pardavimo ekspertai, tiek patys verslininkai sutaria, jog labiausiai apsimoka derinti kelis prekybos – tiek elektroninės, tiek fizinės – kanalus. Tačiau kartais sprendimas tenkinti įvairius vartotojų apsipirkimo įpročius nepasiteisina.

Pirmiausia – finansiškai, nes išlaikyti parduotuvę nėra pigu. Ypač riebų pajamų kąsnį tenka atiduoti už patalpų nuomą.

Užtenka ir biuro

Apie tai, kad per didelis nuomotojų apetitas išginė į kitą erdvę, yra pasakojęs Ramūnas Šukauskas, sostinės UAB „Sulvita“ direktorius. Įmonė valdo dvi e. parduotuves – „Zaliavirtuve.lt“ ir „Sulciaspaude.lt“. Verslininkas buvo įkūręs ir fizinę parduotuvę, tačiau ši veikė vos porą metų.

„Pagrindinė priežastis, dėl ko persikėlėme į nedideles patalpas, kurios mums yra ir kaip biuras, buvo ta, kad parduotuvės savininkai kelis kartus pakėlė nuomos kainą. Kai pranešė, kad už 50 kv. m reikės mokėti jau 800 Eur, nusprendėme iš ten išsikelti“, – aiškina p. Šukauskas.

Taip pasielgti paskatino dar vienas dalykas: išaiškėjo, kad informaciją, kokią sulčiaspaudę pasirinkti, puikiai galima suteikti telefonu, o pademonstruoti, kaip ji veikia, nesudėtinga biure, taigi atskira parduotuvė tam nereikalinga.

Parduotuvė ėmė kenkti

Pasirodo, įprastos parduotuvės nereikia net prekiaujant ir greito apyvartumo prekėmis.

Aurimė ir Ignė Aleksandravičiūtės, gėlių dirbtuvių „Buketai“ įkūrėjos, verslą pradėjo pirmiausia nuo tradicinės parduotuvės, tačiau po kurio laiko nusprendė, kad geriau bus dirbti be jos, nes parduotuvę ne tik reikia išlaikyti – ji netgi ėmė kenkti verslui.

Merginos, dar turėdamos parduotuvę sostinės centre, ėmė gauti vis daugiau užsakymų puošti patalpas asmeninėms ar įmonių šventėms, todėl dažnai tekdavo išvykti, ant parduotuvės durų pakabinus raštelį, kad ji bus atidaryta po valandos ar dviejų.

„Žinojome, kad taip elgdamosi galime prarasti dalį klientų, nes jei žmogus specialiai ateina į parduotuvę ir randa užrakintas duris, žinoma, kad supyks ir kitą kartą jau nebegrįš. Be to, didžiąją dalį užsakymų sudarydavo puokštės, o jų kurti nebūtina parduotuvėje, ir dar klientui stebint“, – pabrėžia Aurimė.

Šiuo metu moterys sostinės Naujamiestyje yra įkūrusios gėlių dirbtuves, kur kuria užsakymus. Juos gauna internetu ar telefonu. Į „garažą“ – taip meiliai gėlininkės vadina dabartinę darbo vietą – klientai nėra kviečiami, ten vyksta kūrybos ir gamybos procesai. Moterys pačios puokštes ir išvežioja, todėl iš karto mato, kokia užsakovo reakcija. Sprendimas dirbti be parduotuvės pasiteisino ne tik dėl to, kad seserys gali laisviau valdyti savo laiką ir planuotis darbus, bet ir dėl to, kas sumažėjo sąnaudos.

Su klientais nesusitinka

Nors daugelis verslininkų neslepia, kad vieta fiziškai susitikti su pirkėjais yra būtina, nesvarbu, ar tai biuras, ar studija, ar „garažas“, kiti tvirtina, jog galima išsiversti vien tik bendraujant nuotoliniu būdu.

Tomas Jakumaitis, UAB „Gemma Trading“ direktorius, taip teikia grafikos bei reklamos paslaugas. Kad galėtų išsiaiškinti klientų poreikius, yra parengtas klausimynas. Kai užsakovas jį užpildo, susisiekiama ir aptariamos likusios detalės.

„Dizaino paslaugas teikiame tik nuotoliniu būdu. Dar nebuvo nė vieno atvejo, kad su klientu tektų susitikti akis į akį. Žinoma, dažnai pirmą kartą besikreipiantys klientai nustemba, kad nekviečiu jų susitikti. Tačiau kai pamato, kad tokius užsakymus galima įgyvendinti bendraujant virtualiai, pripažįsta, kad taip daug patogiau, nes taupomas laikas“, – yra sakęs verslininkas.

Taigi, smulkiųjų patirtis rodo, kad ne tiek svarbu, kur įsikursi, bet svarbiausia – ar klientas gaus pakankamai informacijos, bus patenkintas aptarnavimu ir, žinoma, preke ar paslauga. Antraip net ištaigingiausia parduotuvė miesto centre nepasiteisins, nes pirkėjai paprasčiausiai ten nesugrįš.

