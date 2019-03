Penki patarimai, kaip iš susirinkimų gauti kuo daugiau naudos

Kiek didesnėje įmonėje be susirinkimų sunku išsiversti, tačiau kai jų būna per daug, jie tampa ne idėjų generatoriais, o laiko švaistymo mechanizmu.

Kad susirinkimai netaptų alternatyva tiesioginiam darbui, būtina juos rengti tik tada, kai jie tikrai būtini, ir griežtai laikytis disciplinos. Portalas Karriere.de pateikia patarimų, kaip iš susirinkimų gauti kuo daugiau naudos.

Aiškus planas

Kad nereikėtų susirinkimo dalyviams aiškinti, kokie klausimai bus nagrinėjami ir kokiu tikslu jis sušauktas, darbotvarkę su šia informacija reikia kiekvienam susirinkimo dalyviui išsiųsti e. paštu bent prieš dieną, kad būtų galima pasiruošti.

Svarbu pažymėti, kiek laiko bus skirta kiekvienam klausimui, ir šio plano laikytis.

Susirinkimą būtina pradėti laiku. Dažnai nutinka, kad, likus kelioms minutėms iki jo pradžios, darbuotojai susigrūda prie kavos aparato. Kol vieni pilsto kavą kiti verčiami laukti arba jų dėmesį blaško į susirinkimą vėluojantys kolegos.

Nustatykite žadintuvą

Verta nusistatyti garsinį signalą, kuris įsijungia susitikimui įpusėjus – tuomet visi atkreipia dėmesį, ar neatsilieka nuo darbotvarkės. Kitas signalas turi nuskambėti tada, kai buvo suplanuota susirinkimo pabaiga. Tuomet, jei yra likę neaptartų klausimų, paprastai jie išanalizuojami kur kas greičiau, nes visi žino, kad laikas jau yra pereikvotas ir dabar jis „vagiamas“ nuo kitų darbų.

Daugiau nereiškia geriau

Karriere.de primena, kad susirinkimo iniciatorius turi labai gerai apgalvoti, ką kviesti, nes gausesnis susirinkimo dalyvių skaičius nereiškia geresnių rezultatų. Net priešingai: tie darbuotojai, kurie tiesiogiai nesusiję su nagrinėjamu dalyku, gali užduoti daug nereikalingų klausimų, o tai tik ištęsia susirinkimo laiką, trukdo priimti konstruktyvius sprendimus.

Nenukelkite į vakarą

Darbingiausias metas būna pirmoje dienos pusėje, todėl susirinkimus patartina rengti 10 val. ryto. Jei susirinkimas nukeliamas į darbo pabaigą, darbuotojai dažnai būna jau išvargę, todėl ir jų "minčių lietus“ gerokai vangesnis. Be to, kyla rizika, kad toks susirinkimas užsitęs, nes darbuotojai jau bus padarę svarbiausius dienos darbus, todėl neskubės prie jų grįžti.

Jei per susirinkimus ant stalo padedama užkandžių, Karriere.de pataria laikytis „dviejų picų principo“: užkandžių neturi būti per daug. O kai lėkštės ištuštėja, tai ženklas, kad susirinkimas jau priartėjo prie pabaigos.

Kas ir kada?

Dažniausiai per vieną susirinkimą galutiniai sprendimai nepriimami: čia paseikeičiama idėjomis, išsiaiškinama, kokios užduotys yra svarbiausios, kaip jos bus atliekamos. Ir paskiriamas kito susirinkimo laikas.

Kad jis netaptų dar viena diskusija be rezultatų, po susirinkimo vadovas ir susirinkimo iniciatorius visiems dalyviams turi išplatinti tai, kas užsibrėžta padaryti.

Prie kiekvieno punkto privalu nurodyti atsakingą asmenį. Jeigu atsakomybė nesukonkretinama, darbuotojai įprastai tikisi, kad vienos ar kitos užduoties imsis kolegos, o dažniausiai nutinka, kad tokiu atveju iniciatyvos niekas ir neparodo. Todėl būtina įpareigoti konkretų susirinkimo dalyvį, ką jis turi padaryti ir kiek laiko tam darbui jam skiriama.

