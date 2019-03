 Panevėžio įmonės patirtis – kaip pavyko susidoroti su „Sodros“ „grindų“ iššūkiu

Kiekviena lazda turi du galus – tai dar kartą patvirtino sprendimas įvesti „Sodros“ „grindis“.

Tiek pati institucija, tiek dauguma darbuotojų, uždirbančių mažiau nei minimali mėnesio alga (MMA), džiaugiasi. Pirmiausia dėl to, kad gauna daugiau mokesčių, be to sumažėjo galimybių sukčiauti, kuomet darbuotojas įdarbinamas fiktyviai dėl to, kad jam reikėtų mokėti mažiau Privalomojo sveikatos draudimo įmokų. Dirbantieji, gaunantys mažas pajamas, gali guostis tuo, kad išėję į pensiją, turės ilgesnį darbo stažą, negu kad buvo skaičiuojama iki įsigaliojant „Sodros“ „grindims“.

Vis dėlto yra viena grupė, kuri net prabėgus daugiau kaip metams nuo pasikeitusios tvarkos, taip ir nerado būdo, kaip sumažinti jos įtaką verslui. Tai – darbdaviai.

Nors dažnai tvirtinama, kad šiais laikais, mokant MMA, darbuotoją sunkiai surasi, tačiau praktika rodo ką kita – yra žmonių kategorija, kurie per dieną gali dirbti tik kelias valandas.

„Tarkim, žmonės, prižiūrantys ligonį. Arba mamos, kurių vaikai eina į darželį ar jau pradėjo lankyti mokyklą. Anksčiau tokie darbuotojai mums buvo didelė paspirtis, nes jie apsiimdavo valyti objektus, esančius netoli namų, tarkim, biurus, bendrąsias patalpas. Dabar mes netekome ne tik jų, bet ir kai kurių užsakymų, nes specialiai ten vežti žmogų, kad padirbėtų valandą kitą, nebeapsimoka“, – pasakoja Daiva Petraitienė, Panevėžio valymo paslaugų UAB „Akvija“ direktorė.

Dėl to teko mažinti darbuotojų skaičių. Jei 2017 m. pradžioje, kai apie „Sodros“ „grindis“ dar tik buvo kalbama puse lūpų, įmonėje dirbo 214 žmonių, pernai, naujai tvarkai įsigaliojus, jų teliko 155.

„Mums dėl „Sodros“ „grindų“ mokesčiai pakilo iki 10.000 Eur per mėnesį. Valymo įmonei, kurios pelno marža ypač maža, tai tikrai didelis iššūkis. Taip, jį išgyvenome, tačiau buvo sudėtinga. Ir dar vis tebėra“, – sako verslininkė.

Vis dėlto įmonė rado sprendimų, kiek palengvinusių naujos mokestinės tvarkos padarinius: perorganizavo komandas, perdėliojo logistiką, įsigijo įrangos. Tačiau tai pagelbėjo tik sumažinti sąnaudas, o ne uždirbti daugiau pelno.

„Be to, buvo kilęs šioks toks šaršalas ir tarp darbuotojų. Valytojai juk tokie žmonės, kurie tarpusavyje pasikalba, kiek kuris uždirba. Kai imta plačiai kalbėti, kad mokesčiai bus mokami nuo MMA, nesvarbu, kiek valandų žmogus dirba, kilo nepasitenkinimo, suprask, vieni sunkiai dirba kiaurą dieną, kiti – tik kelias valandas, o pensijas gaus vienodas“, – pasakoja p. Petraitienė.

Vis dėlto laikas daugelį dalykų sustatė į vietas: su vienais darbuotojais teko atsisveikinti, kitiems pasiūlyta daugiau darbo valandų.

„Sodros“ duomenimis, iš viso gyventojų, 2018 m. gruodį dirbusių visą mėnesį, bet uždirbusių mažiau nei MMA, buvo 110.000. Prieš metus tokių darbuotojų buvo 148.000.

