Gamtinių dujų kaina Europos rinkoje nukrito žemiau 50 Eur už MWh

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Gamtinių dujų kaina ateinančiam mėnesiui Nyderlandų ateities sandorių biržoje TTF – Europos lyginamoji kaina – penktadienį smuktelėjo žemiau 50 Eur už megavatvalandę (MWh) žymos.

Prieš vidudienį Lietuvos laiku MWh dujų šioje prekybos sistemoje kainavo 48,9 Eur – mažiausiai nuo 2021-ųjų rugsėjo pradžios.

Per pastarąją savaitę gamtinės dujos Europos rinkoje atpigo beveik 7%.

„Trading Economics“ pažymi, jog dėl šiltesnių nei įprastai šiam metų laikui orų, rekordinio suskystintų gamtinių dujų (SGD) importo ir augančios energijos gamybos iš alternatyvių šaltinių požeminės dujų saugyklos Europoje šiuo metu užpildytos vidutiniškai 65%, ir šis rodiklis gerokai viršija pastarųjų 10 metų sezoninį vidurkį (54%).

Be to, energijos deficito per besibaigiantį žiemos sezoną pavyko išvengti ir dėl taupymo pastangų gamyboje bei buityje. Naujausi duomenys rodo, kad vasario pradžioje dujų paklausa Vokietijoje buvo maždaug 8% mažesnė už pastarųjų ketverių metų vidurkį.

