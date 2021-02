Bitkoinas trumpam perlipo 48.000 USD ribą

Richardo Drew (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Ketvirtadienį bitkoino kaina pasiekė naujas aukštumas perlipdama 48.000 USD ribą. Tiesa, ten kriptovaliuta neišsilaikė ir grįžo prie 47.821,25 USD. Kriptovaliutą pastaruoju metu brangina reiškiama tradicinių finansinių institucijų parama.

Postūmį, per pastarąją parą paauginusį kriptovaliutos kainą 7,87%, suteikė žinia, kad „Bank Of New York Mellon“ susidomėjo galimybėmis teikti paslaugas kriptovaliutų turėtojams.

Anot banko pranešimo, jis „džiaugiasi būdamas pirmasis, pranešęs apie ketinimus teikti integruotas paslaugas skaitmeniniam turtui“. Apie konkrečius produktus bankas nepraneša, juos jis ketina pasiūlyti vėliau šiais metais.

„BNY Mellon“ yra vienas seniausių Niujorko bankų ir stambi depozitoriumo paslaugas teikianti institucija. Anksčiau depozitoriumai vengė skaitmeninių valiutų dėl neaiškaus jų reguliavimo.

„Auganti skaitmeninio turto klasių paklausa, pažangių sprendimų branda ir aiškėjanti reguliacinė aplinka kuria puikią galimybę mums pasiūlyti savo paslaugas šiam besikuriančiam sektoriui“, — teigia bankas.

„BNY Mellon“ nėra pirmoji tradicinė bendrovė, nusprendusi įsiklausyti į klientų skaitmeninius poreikius. Trečiadienį „Mastercard“ pranešė šiemet siūlysianti kai kurias paslaugas kriptovaliutoms.