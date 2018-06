OPEC neigia sulaukusi JAV prašymo dėl gavybos padidinimo

Jungtinės Valstijos neprašė Naftą eksportuojančių šalių organizacijos (OPEC) narių padidinti naftos gavybos apimties, teigia OPEC vadovas ir JAE energetikos ministras Suhailas Al Mazrouei.

„Tose kalbose nėra tiesos. Mes negavome jokio oficialaus ar neoficialaus prašymo iš JAV prezidento administracijos“, – CNN cituoja OPEC vadovą.

Praėjusią savaitę „Bloomberg“ ir „Reuters“ skelbė, kad Donaldo Trumpo administracija kreipėsi į Saudo Arabiją ir kitas OPEC šalis su prašymu padidinti naftos išgavimą.

Buvo skelbia, kad toks neįprastas prašymas pateiktas po to, kai mažmeninės benzino kainos JAV pasiekė aukščiausią per pastaruosius trejus metus lygį, o JAV prezidentas viešai reiškė nepasitenkinimą OPEC politika ir naftos kainų augimu.

Be to, buvo spekuliuojama, kad didesnės naftos gavybos reikia tam, kad būtų bent kiek atsverta sankcijų Irano naftos eksportui įtaka – dėl šių sankcijų naftos tiekimas pasauliui sumažėjo maždaug 1 mln. barelių per dieną.



Šiuo metu „Brent“ naftos kaina svyruoja apie 76, o WTI – 66 USD už barelį.