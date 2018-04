Naftos kainos, dar prieš kelias dienas šturmavusios 3 metų aukštumas, dabar nuo jų kiek atsitraukė, visgi pernelyg nenutolo. Tolimesnį kainų augimą ribos aukštas sukauptų atsargų lygis, sako analitikai.

„Brent“ rūšies naftos kaina šią savaitę buvo viršijusi 75 USD už barelį lygį, nematytą nuo 2014 m. lapkričio, o trečiadienio rytą svyravo apie 74 USD už barelį.

WTI rūšies naftos kaina trečiadienio rytą buvo apie 67,80 USD už barelį, nors dar ankstesnę prekybos sesiją kaina buvo palypėjusi iki 69,56 USD už barelį, aukščiausio nuo 2014 m. lapkričio lygio.

Kitaip tariant, per pastarąsias dvi savaites nafta pabrango apie 10%.

Todėl tarp analitikų vis labiau įsivyrauja nuomonė, kad naftos kainų korekcija, prasidėjusi 2014 m., panašu, jau baigėsi, ir kainos bus linkusios judėti į viršų. Kainas esą didins stipri, ypač Azijoje, naftos paklausa, taip pat geopolitinė įtampa Artimuosiuose Rytuose.

Be abejo, prie kainų augimo prisidės ir Naftą eksportuojančių šalių organizacijos (OPEC) bei jos partnerių karteliniai susitarimai dėl gavybos suvaržymo.

„Rinkoje nuotaika tokia, kad daugelis rinkos dalyvių vis dažniau užima bulių poziciją žaliavų atžvilgiu“, – sako Lukmanas Otunuga, brokerių kompanijos FXTM analitikas, kurį cituoja CNBC.

Tai, kad naftos rinkos dalyviai laukia didesnių kainų, rodo ir kiti ženklai.

Didžiausios pasaulyje naftos gavybos kompanijos „Saudi Aramco“ debiutą akcijų biržoje, laukdama geresnių naftos kainų, vis atidėlioja Saudo Arabija, norinti per biržą parduoti dalį bendrovės akcijų ir įgyvendinti galbūt didžiausią pasaulyje akcijų platinimą (IPO). Nors akcijų kotiravimas vietinėje rinkoje gali įvykti jau antrąjį šių metų pusmetį, žengimas į vieną didžiųjų pasaulio biržų nukeltas į 2019 m.

Yra svarstančių, kad „Saudi Aramco“ laukia bent 80 USD už barelį siekiančių naftos kainų ir dės visas pastangas, kad naftos kainas padidintų, nes niekas nepirks naftos gavybos giganto akcijų, kai šios žaliavos kainos yra žemumose.

Skalūnų stebuklas

Tačiau pernelyg optimistiškai nusiteikusiems analitikams skeptikai tuoj pat atšauna, kad didesnio naftos kainos kilimo tikėtis neverta vien dėl tebesitęsiančio „skalūninės naftos stebuklo“ Jungtinėse Valstijose.

Skaičiuojama, kad dėl skalūnų naftos gavybos proveržio žaliavinės naftos gavyba JAV nuo 2016 m. vidurio jau paaugo daugiau nei ketvirtadaliu, iki 10,54 mln. barelių per dieną, ir pranoko net Saudo Arabijos naftos gavybos apimtį (10 mln. barelių per dieną). Tiesa, Rusija vis dar išgauna daugiau, apie 11 mln. barelių per dieną.

Toks gavybos JAV šuolis neišvengiamai veikia JAV naftos gavybos atsargas, kurias kaip gerą indikatorių dėl pasiūlos ir paklausos jėgų santykio rinkoje seka viso pasaulio investuotojai į žaliavas.

Vien praėjusią savaitę žaliavinės naftos atsargos JAV paaugo 1,1 mln. barelių, iki 429,1 mln. barelių.