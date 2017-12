Esminiai klausimai kriptogeleþëlæ radusiems

Retai pasitaiko, kad kurios turto klasės įvertis rinkoje per metus išaugtų keliolika kartų. Grafiškai pavaizduoti tokie pokyčiai gali apsukti galvą ir žmonėms, kurių kasdienėje veikloje ir interesų srityje niekad ligšiol nebuvo atsiradęs bitkoinas, ir kriptooptimizmo pagimdytos perspektyvos. Neretai smulkiausieji ir iš toli į visuotinę maniją atklydusieji nukenčia labiausiai.

Ketvirčio trilijono JAV dolerių kapitalizaciją pasiekęs ir per metus keliolika kartų pabrangęs bitkoinas, populiariausia kriptovaliuta, išsikovojo savo pripažinimą tiek garbintojų, tiek niekintojų gretose ir nebegali, kartu su daugybe smulkių naujų kriptovaliutų, būti ignoruojamas nei Volstrito bankininkų, nei rinkos priežiūros institucijų. Dažnoje socialinių tinklų kertelėje užtenka kaptelėti vieną lašą – bitkoino, kripto, „blockchain“, ir įsibėgės diskusija, kurios chaose susipina skirtingi objektai ir argumentai. Svarbu sutarti, apie ką kalbame ar dėl ko nesutariame. Pirma, technologija, ant kurios užaugo bitkoinas. Kone visuotinai pripažįstama, kad „blockchain“, arba blokų grandinė, turi plačią pritaikymo ateitį ir daug privalumų įvairiuose sektoriuose. Ar technologijos progresyvumas ir perspektyvos susiję su bitkoino kaina? Ne. Šitai atskyrę pereikime prie kito.

Antra, bitkoinas – kaip atsiskaitymo priemonė. Dėl šio jau nėra visuotinio sutarimo. Entuziastai pabrėžia bitkoino suteikiamą anonimiškumą, nepriklausomumą nuo kontroliuojančių centrinių institucijų, mobilumą. Kritikai įspėja apie vis daugiau elektros reikalaujančias transakcijas, technologinius apribojimus transakcijų spartai, didelį kintamumą. Entuziastai įspėja, kad bitkoinų skaičius baigtinis, tad kai bus iškasti visi, dėl išplitusio atsiskaitymo teks mokėti vis daugiau, kad galėtumėte atsiskaityti bitkoinais. Blockchain.info duomenimis, patvirtintų transakcijų bitkoinais skaičius 2015 m. pabaigoje siekė vidutiniškai po 180.000 per dieną, 2016 m. pabaigoje – po maždaug 273.000 per dieną. Kasdienis transakcijų skaičius itin svyruoja, tad pateikiamas 7 d. vidurkis. Transakcijų skaičius šių metų pabaigoje – 286.000. Savo ruožtu bitkoino kaina per šiuos metus jau išaugo 16-17 kartų. Ar bitkoino kainos skrydį į viršų lemia jo, kaip atsiskaitymo priemonės populiarėjimas, ar vis platesnę auditoriją apimantis lūkestis dėl tolesnio brangimo?

Trečia – bitkoino vertė. Kas žino, kiek jis vertas? Šiuo aspektu diskusijose vis daugiau ezoterikos, nes niekas negali pagrįsti ar nustatyti jo vertės, neretai pagrindiniu argumentu tampa žodis „jaučiu“, kad brangs, „jaučiu“, kad pigs, nes per daug „užbrango“. Įsiklausyti verta į profesoriaus Roberto Shillerio, Nobelio premijos laureato, argumentaciją, kodėl jis net nebando prognozuoti bitkoino brangimo ar pigimo. „Nes nėra jokio būdo nustatyti, kokia yra tikroji bitkoino vertė. Man atrodo, kad čia žmonės labiau nei kur kitur vaikosi vienas kitą“, – teigia žmogus, įvertintas už turto kainų burbulų tyrinėjimus. Taigi, ar žinote, kiek vertas bitkoinas? Ar žinote, kodėl jo kaina turėtų augti?

Jei į visus aukščiau paminėtus klausimus turite aiškius atsakymus, didelės kriptosėkmės 2018-aisiais, kurie neabejotinai bus nemažiau įdomūs kriptovaliutų rinkoje nei šie. Jei negalite atsakyti nė į vieną šių klausimų, irgi – ne bėda. Kriptosiausme sudalyvauti galima atsakius į keletą klausimų iš šimtmečių senumo bazinių klausimų apie rizikos valdymą. Ar galiu ramiai miegoti žinodamas, kad miego metu manojo statymo kotiruotė svyruoja po keliasdešimt procentų per parą? Ar galėsiu ramiai ištverti keliasdešimties procentų ar net didesnį lėšų praradimą? Ramus miegas – vienas kertinių žmogaus gyvenimo poreikių.

Taip pat – atskirkite investavimą nuo spekuliavimo. Anot Benjamino Grahamo, investavimo procesas yra veiksmas, paremtas nuodugnia analize, kuriuo pirmiausia siekiama apsaugoti turimą kapitalą ir tikintis adekvačios grąžos. Ar bitkoino įsigijimas yra investavimas, ar spekuliacija? Jei spekuliuoti, vis tik niežti, šiam tikslui skirti verčiau tik nedidelę dalį lėšų, geriausia – ne daugiau 10% finansinio – ne viso – turto. Ir būti nusiteikus, kad šias lėšas galite prarasti. Galiausiai, Warrenas Buffettas vienu iš kertinių savo sėkmės principu mini tai, kad jis neinvestuoja ten, kur nesupranta. Ar suprantate apie ką yra bitkoinas?