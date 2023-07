Lukas investuoja: užuodžiu didesnę grąžą nei dabartiniai 20%

Investuotojas Lukas. Vilmo Narečionio (VŽ) pieš.

Bent vienas gaudytas peilis nesupjaustė delnų ir kol kas džiugina prieaugiu.

Bet iki to prieaugio dar teko nemenkai iškęsti skausmo ir įdėti kantrybės. Kai pirkau šių akcijų per išpardavimą – 24% pigimas per vieną dieną, didžiausias kompanijos istorijoje – maniau, kad užtaikiau ant gero sandorio, arba jeigu neužtaikiau, tai b ...

Visą straipsnį gali skaityti tik prenumeratoriai. Prisijungti Tapę VŽ premium prenumeratoriais Galėsite skaityti visus „VŽ Premium“, „Verslo žinių“ laikraščio ir svarbiausius „Financial Times“ straipsnius

Darbo dienomis e. paštu gausite esminių aktualijų santrauką

Gausite asmeniškai jums parinktas naujienas pagal jūsų nurodytas dominančias sritis

Kokybiškam laisvalaikiui galėsite rinktis pažintinio žurnalo „Verslo klasė“ turinį internete

Klausytis „Verslo žinių“ podkastų

Investavimo idėjų, praktiškų patarimų, kaip tvarkyti asmeninius ir šeimos finansus, rasite portale manopinigai.lt