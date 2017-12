M&A: tęsiasi beprecedentis ralis

Ekspertai pasaulyje vykstančių įsigijimų ir susijungimų kelerių metų bangą vertina kaip beprecedentę ir mano, kad 2018-aisiais apsukos didės.

2017-aisiais įvykusių įsigijimų ir susijungimų (angl. mergers and acquisitions, M&A) vertė siekė 3,5 trln. USD – 1% mažiau nei 2016 m. Be to, minėti 3,5 trln. USD – mažiausia suma nuo 2014 m., suskaičiavo „Thomson Reuters“.

Vis dėlto globali M&A rinka 3 trln. USD kartelę viršija ketvirtus metus iš eilės – tai rekordiškai ilgas laikotarpis, pažymi „Financial Times“.

Beveik pusė 3,5 trln. USD sumos sandorių (1,4 trln. USD) įvyko JAV – vertė per metus krito 16%. Azijoje apimtys kilo 11%, iki 911,6 mlrd. USD, nors Kinijos įsigijimai užsienyje ir buvo mažesni nei rekordiniais 2016-aisiais.

Tuo metu Europoje M&A vertė ūgtelėjo 16%, iki 856,3 mlrd. USD. Jei „Kraft Heinz“ būtų pavykę susijungti „Unilever“, suma būtų paaugusi dar 130 mlrd. USD.

„2017-aisiais milžiniškų sandorių nebuvo labai daug, – komentuoja Marcas Nachmannas, vienas iš „Goldman Sachs“ globalios investicinės bankininkystės vadovų. – Tačiau kitąmet, manome, didelių sandorių tempas didės, nes daugelis sektorių persitvarko, rengia strateginius pokyčius bei ruošiasi konsolidacijai.“

Vienu didžiausių 2017-ųjų sandorių galėjo tapti ir „Broadcom“ pasiūlymas už 130 mlrd. USD įsigyti konkurentę lustų gamintoją „Qualcomm“. Kol kas šis klausimas pakibęs ore, nes valdybai tokia kaina pasirodė per maža, o „Broadcom“ ieško naujų kelių, kaip įsigyti kompaniją.

Priverstinė konsolidacija

Šiais metais stebėjome atsakomuosius žingsnius į technologijų gigančių „Amazon“, „Facebook“ ir „Netflix“ plėtrą. Norėdamos konkuruoti kompanijos dairėsi įsigijimų, 2017-uosius baigdamos dešimčių milijardų USD vertės sandoriais.

Pavyzdžiui, JAV vaistinių tinklas CVS, stebėdamas „Amazon“ žingsnius link sveikatos paslaugų sektoriaus, už 69 mlrd. USD pranešė perkantis vieną didžiausių sveikatos draudimo kompanijų „Aetna“. Jei konkurencijos sargai palaimins sandorį, šis iš esmės pakeisti šį sektorių JAV, mano ekspertai.

Agresyvi „Amazon“ plėtra taip pat paskatino Lowy'ius, Australijos milijardierių šeimą, parduoti prekybos centrų valdymo verslą. Šį už 24,7 mlrd. USD perka prancūzų kompanija „Unibail-Rodamco“.

Dar vienas didžiulis sandoris fiksuotas medijų, kino ir pramogų versle. Rupertas Murdochas už 66 mlrd. USD parduoda savo įkurtą „21st Century Fox“, ją perka „Disney“.

„Kiekvienas sektorius patiria pokyčių ir bando reaguoti į technologines naujoves. Niekas nenori likti už borto, todėl bendrovės perka strategijai palankaus turto, kad galėtų konkuruoti globaliu mastu“, – konsolidacijos procesus komentuoja Eileen Nugent, tarptautinio advokatų tinklo „Skadden“ M&A partnerė.

„Financial Times“ kalbinti analitikai prognozuoja, kad 2018-aisiais M&A apsukos globaliu mastu bus dar didesnės nei šiais metais.

„Turint omenyje sujudimą ir užklausas, kurių sulaukiame dabar, kitų metų perspektyvos tikrai pozityvios“, – sako Colinas Banfieldas, „Citigroup“ M&A analitikas.

„Bloomberg“ apklausti analitikai pažymėjo, kad sekančiais metais ir toliau bus galima stebėti mažėjančias sandorių apimtis JAV, bet augančias Europoje. Pastarajai teigiamą įtaką daro penktus metus gerėjanti ekonominė padėtis, o kompanijas JAV gali pristabdyti reguliacinės aplinkos naujovės, tarp jų - mokesčių reforma.