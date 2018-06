Fondų valdytojai: pasiruošti reformai reiktų mažiausiai metų

Lietuvos pensijų fondų valdytojai atkreipia dėmesį, kad Seimui ruošiantis pensijų reformai pritarti dar birželį, 2019 m. sausio 1 d. yra nerealus terminas tikėtis pokyčių funkcionavimo praktiniame lygmenyje – esą sistemų keitimas užtruktų mažiausiai vienerius metus.

Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos (LIPFA) teigia, kad patvirtinus reformą reiktų ne tik priimti poįstatyminius teisės aktus, įvairias naujas tvarkas, taisykles bei metodikas, bet ir tektų kurti naujas integruotas, sudėtingas informacines sistemas, dėl kurių vienu metu kiltų ypač didelis ir taip paklausių kvalifikuotų IT specialistų poreikis.

Prašymą atidėti reformos įgyvendinimą fondų valdytojai išsiuntė Seimo Socialinių reikalų ir darbo bei Biudžeto ir finansų komitetų vadovams bei nariams.

„Pensijų kaupimo kokybė yra neatsiejama nuo sklandaus pokyčių įgyvendinimo praktiniame lygmenyje. Pensijų kaupimo sritis yra labai griežtai ir išsamiai reglamentuojama veikla. Paprastai kalbant, jei keisis žaidimo taisyklės, praktiškai iš naujo turės būti aprašytas ir reglamentuotas kiekvienas žingsnis. Mūsų vertinimu, tai užtruks mažiausiai 12 mėnesių“, – sako Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos (LIPFA) valdybos narys Tadas Gudaitis.

Pensijų kaupimo įstatymu yra numatyta priimti bent 12 poįstatyminių teisės aktų, pradedant pensijų fondų taisyklėmis ir investavimo strategijų reglamentavimu ir baigiant pensijų fondų dalyvių informavimo tvarka.

LIPFA žiniomis, nė vienas poįstatyminis teisės aktas dar nėra pradėtas rengti, nėra teiktas ir derinimui su susijusiomis institucijomis, rinkos dalyviais, ką privaloma daryti pagal teisėkūros ir Lietuvos banko įstatymus.

Anot fondų valdytojų, šių poįstatyminių teisės aktų sukūrimas ir patvirtinimas gali užtrukti mažiausiai 3-6 mėnesius, o nesant įstatymą aiškinančių teisės aktų, pensijų fondų valdymo bendrovės negalėtų net pradėti įgyvendinamųjų darbų pensijų kaupimo bendrovėse.

Po šių poįstatyminių teisės aktų paskelbimo, pensijų kaupimo bendrovių ir jų valdomų fondų pertvarkymas truktų mažiausiai 6 mėnesius, teigia LIPFA.

Vadovaujantis nauju Pensijų kaupimo įstatymu ir poįstatyminiais teisės aktais pensijų fondų valdymo įmonės turėtų sukurti naujus 8 fondus, automatinį klientų įtraukimo mechanizmą, pakeisti galiojančią bendroves keičiančių dalyvių modelį, dalyvių perkėlimo į turto išsaugojimo fondą mechanizmą. Be to, tektų persirašyti visas sutartis ir įgyvendinti operacinius pakeitimus – su „Sodra“, vertybinių popierių depozitoriumu, investicijų tarpininkais, tiekėjais.

Fondų valdytojai gąsdina, kad priėmus pensijų reformą, visos pensijų fondų valdymo bendrovės praktiškai vienu metu įkaitintų situaciją IT rinkoje, kurioje, be kita ko, ir darbdaviai turės diegti su mokesčių reforma susijusius IT pakeitimus.

„Technologijoms sparčiai žengiant į priekį, vien tik numatytiems einamiesiems darbams IT specialistai ar jų komandos yra rezervuotos į priekį. Akivaizdu, kad tokios sudėtingos ir jautrios srities negalima patikėti pradedantiesiems specialistams. Įvertinus dabartinę darbo rinkos situaciją – kvalifikuotos darbo jėgos trūkumą, atlyginimo augimo tempą, manome, kad trumpas įgyvendinimo terminas, ne tik neracionaliai išaugins įgyvendinimo kaštus, tačiau gali būti nerealus, nes įmonės teiks užsakymus ir ieškos papildomų resursų vienu metu“, – tvirtina p. Gudaitis.

LIPFA pagrindiniams komitetams, svarstantiems pensijų sistemos pakeitimus, siūlo pensijų kaupimo įstatymo nuostatas, išskyrus gyvenimo ciklo koncepciją, įgyvendinti nuo 2019 metų liepos 1 dienos, o Pensijų kaupimo įstatymo projekte numatytą gyvenimo ciklo fondų koncepcijos įgyvendinimo terminą numatyti 2020 metų sausio 1 dieną.

VŽ rašė, kad Seimo Biudžeto ir finansų komiteto nariai trečiadienį svarstė ministrų kabineto pateiktą pensijų kaupimo įstatymo projektą. Po svarstymo komitetas patvirtino reformą, tačiau iki rudens atidėję svarstymą dėl anuitetų klausimo.