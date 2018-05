L. Kukuraitis: pensijų kaupimo pertvarkos pasiūlymai kiek keičiami

Vyriausybės siūlymai dėl planuojamos pensijų kaupimo sistemos pertvarkos keičiasi, teigia Linas Kukuraitis, socialinės apsaugos ir darbo ministras. Jis sako, kad Seimui teikiami įstatymų pakeitimai nežymiai skirsis nuo neseniai paviešintų būsimų pokyčių.

„Tas variantas, kurį teiksime Seimui, turėtų būti labai panašus ir labai arti to, ką esame pristatę viešai. Bet buvo jau pristatymai, buvo klausymų-atsakymų sesijos, tai koreguojasi mūsų laikysena pagal viešas diskusijas“, – trečiadienį BNS sakė Linas Kukuraitis, supažindinęs su būsimais pakeitimais Seimo Biudžeto ir finansų komitetą.

Ministras žada, kad naujovių bus užsiimantiems individualia veikla arba dirbantiems savarankiškai.

„Ten reikėtų sprendimų paieškoti, nes jeigu jiems nekeičiama mokestinė bazė, susidaro problema, kaip jiems dalyvauti kaupime. Ar jie dalyvaus pagal formulę 4+2, ar kitu tarifu“, – aiškino L. Kukuraitis.

Pasak jo, pensijų kaupimo pertvarka susijusios įstatymo pataisos bus parengtos gegužės pabaigoje arba birželio pradžioje. Ministras tikisi, kad joms bus pritarta dar pavasario sesijoje, nes svarstymams nusikėlus į rudenį, neužtektų laiko pasiruošti.

„Jeigu nusikels į rudenį, su biudžeto tvirtinimu, nieko neįvyks. Vien pasiruošti reikia pusmečio, o „Sodros“ vadovas sako, kad ir tiek neužteks“, – teigė L. Kukuraitis.

Ministras pripažįsta, kad didžiausias pasipriešinimas jaučiamas dėl Vyriausybės siūlymo visiems dirbantiesiems „Sodros“ įmokas sumažinti 2 proc. punktais.

„Čia yra rimta politinė diskusija, kaip mes norime paskatinti žmones kaupti papildomai, ar galime tikėtis, kad žmonės skirs kaupimui 4 proc. savo pajamų, jeigu nesumažinsime „Sodros“ įmokų. Jeigu sakome, kad mums nerūpi, jog žmonės kauptų, viską laikome valstybės ir „Sodros“ reikalu, tai tikrai nereikia mažinti 2 proc. įmokų“, – sakė L. Kukuraitis.

„Priverst žmones 4 proc. kaupti iš savų lėšų, pagal dabartines jų pajamas, greičiausiai yra per kieta, per žiauru ir per greita“, – pridūrė jis.

Ministras tvirtino, kad siūlymas 2 proc. punktais sumažinti „Sodros“ įmokas bus teikiamas Seimui.

„Vyriausybės toks siūlymas yra, mes jį formuojame. Ateis į Seimą ir čia vyks pagrindinės diskusijos“, – teigė ministras.

Vyriausybė balandį paskelbė žadanti didinti neapmokestinamas pajamas, mažinti socialinio draudimo įmokas, sujungti darbuotojo ir darbdavio socialinio draudimo įmokas ir įvesti „Sodros“ lubas.

Taip pat siūloma nutraukti „Sodros“ įmokas į antros pakopos pensijų fondus. Juose norintis kaupti darbuotojas turės mokėti 4 proc. atlyginimo, o valstybė ir toliau prisidės 2 proc. vidutinio darbo užmokesčio.

Tikimasi, kad siūlomi pakeitimai įsigalios nuo kitų metų pradžios.

