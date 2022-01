Latvijos „Indexo“ planuoja IPO banko steigimui finansuoti

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Latvijos investicijų valdymo bendrovė „Indexo“ planuoja pradėti prekybą savo akcijomis „Nasdaq“ Rygos vertybinių popierių biržoje, kad galėtų pritraukti investicijų banko įsteigimui.

„Indexo“ atstovai naujienų agentūrai BNS pranešė, kad pradinį viešą akcijų platinimą (IPO) planuojama surengti šių metų antrojo ketvirčio pabaigoje.

Be to, per šiuos metus „Indexo“ pateiks paraišką komercinio banko licencijai gauti, o vėliau pradės laipsniškai diegti banko paslaugas.

Išsamesnę informaciją bendrovė žada pateikti netrukus.

„... Nors Latvijos rinkoje yra daug komercinių bankų, matome, kad Latvijos gyventojams ir įmonėms tebetrūksta pasiūlymų šiuolaikinių finansinių paslaugų srityje. Rinkoje yra tradicinių bankų ir įvairių finansinių technologijų bendrovių, tačiau tik nedaugelis geba tradicinį komercinių bankų stabilumą ir žinias sujungti su vietos rinkos supratimu, sprendimų priėmimu vietos lygmeniu ir tikrai šiuolaikiniu klientų aptarnavimu, kuris būtų pagrįstas technologijomis. Tai ir yra ta rinkos niša, į kurią nutaikysime savo bankinės veiklos pasiūlymus“, – pareiškė „Indexo“ valdybos narys Henrikas Karmo.

„Indexo“ buvo įkurta 2017 metais. Jos didžiausias akcininkas – bendrovė DVH, kuriai, Finansų ir kapitalo rinkų komisijos (FKRK) duomenimis, priklauso nuo 20% iki 33% „Indexo“ akcijų.

