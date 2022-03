Rusija atliko 102 mln. USD palūkanų mokėjimą

Maksimo Šemetovo („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Rusijos Finansų ministerija skelbia sumokėjusi 102 mln. USD palūkanų už 2035 m. išpirksiamų šalies obligacijų emisiją. Jei mokėjimas bus sėkmingas, tai bus trečias toks įsipareigojimų įvykdymas nuo sankcijų paskelbimo.

„Rusijos Finansų ministerija pilnai įvykdė savo įsipareigojimus aptarnauti Rusijos suverenius vertybinius popierius, laikydamasi euroobligacijų prospekto“, – ministeriją cituoja „Reuters“.

Ministerija teigia atlikusi pavedimą į Nacionalinį mokėjimų depozitoriumą (NMD), tačiau nepranešė, ar mokėjimas buvo pateiktas „Euroclear“ kliringo namams ir ar buvo apdorotas tolesniam išmokėjimui kreditoriams.

Tai – viena iš obligacijų, išleistų su gana neįprasta sąlyga, leidžiančių skolą aptarnauti ar grąžinti eurais, svarais sterlingų, Šveicarijos frankais ar rubliais, jei to negali padaryti ta valiuta, kuria skolinosi – JAV doleriais – „dėl nuo Rusijos nepriklausančių priežasčių“.

Tokius skolos popierius šalis ėmė leisti nuo 2014 m. Ne visos Rusijos obligacijų emisijos turi tokią išimtį.

Su laiku Rusijai aptarnauti skolą darysis vis sunkiau. Viena vertus, finansų sektorius vis labiau kratosi sandorių su šia šalimi. Pavyzdžiui, vieni iš dviejų Rusijos skolos mokėjimus aptarnaujančių kliringo namų, „Clearstream“, penktadienį užblokavo juose atidarytą NMD sąskaitą.

Kita vertus, prie pabaigos artėja JAV sankcijų Rusijai pakete numatytas pereinamasis laikotarpis, kuris leidžia JAV bankams apdoroti rusiškus mokėjimus iki gegužės 25 d.

Be to, iki šiol Rusija mokėjo palūkanas. Tokiems mokėjimams taikomas 30 d. lengvatinis laikotarpis, leidęs kai kuriems mokėjimams šiek tiek vėluoti be neigiamų pasekmių.

Kovo 31 d. šalies laukia pirmasis obligacijų išpirkimas (359 mln. USD), kuriam tokia lengvata netaikoma.

[infogram id="f023f849-a8d9-4718-83f6-943024914791" prefix="7Qy" format="interactive" title="Rinkos: Rusijos bondų mokėjimai 0315"]

