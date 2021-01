200 mln. „Netflix“ prenumeratorių nudžiugino investuotojus

„Netflix“ paskelbė paskutinį pernai metų ketvirtį perkopusi 200 mln. prenumeratorių ribą ir pareiškė gebanti užtikrinti veiklos tęstinumą be išorinio finansavimo. Be to, ji pažadėjo svarstyti galimybę supirkti dalį savų akcijų. Rinkos į tai sureagavo daugiau nei 12% išaugindamos akcijos kainą.