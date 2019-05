Kapitalistų Vudstoke – apie „Berkshire“ investicijas ir paveldėjimą

Šeštadienį investuotojai rinkosi į Warreno Buffeto investicijų bendrovės „Berkshire Hathaway“ visuotinį akcininkų susirinkimą. Kaip įprasta, p. Buffettas ir įmonės valdybos pirmininko pavaduotojas Charlie Mungeris praleido kelias valandas atsakinėdami į susirinkusiųjų klausimus.

Kapitalistų Vudstoku vadinamame renginyje susirinkusieji ne tik laukia žinių ir minčių apie atskiras bendrovės turimas pozicijas ir planus, bet ir taikosi išsinešti bent kelis „Omahos Orakulo“ išminties perlus.

Akcijų supirkimas

„Berkshire“ supirko apie 1,7 mlrd. USD vertės savo akcijų per pirmąjį 2019 m. ketvirtį. Tai yra daugiau, nei ji supirko per antrąją 2018 m. pusę (1,3 mlrd. USD), po to, kai įmonės akcijų supirkimo planas buvo papildytas.

Dabar akcijas supirkti įmonė gali ir tuomet, kai generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas p. Buffetas bei valdybos pirmininko pavaduotojas p. Mungeris nusprendžia, kad jomis prekiaujama su nuolaida.

Tai, visgi, nėra tokia supirkimo sparta, kurią norėtų matyti akcininkai. Bendrovė turi gausias pinigų atsargas – 114 mlrd. USD. Paklaustas apie tai, p. Buffettas paaiškino, kad sukauptos lėšos neturi nieko bendra su akcijų supirkimo programa. Jų perteklius ar stygius nepakeistų kriterijų, kuriais vadovaujantis akcijos yra superkamos.

„Jei mūsų akcijos taps pigios, palyginti su jų tikrąja verte, nedvejosime. Esame pasiruošę išleisti 100 mlrd. USD“, – teigė jis. Ponas Buffettas jau anksčiau yra sakęs, kad „Berkshire“, tikėtina, supirks daug savo akcijų.

„Kraft Heinz“ rezultatai

„Kraft Heinz“ vienu metu buvo užėmusi garbingiausią vietą „Berkshire“ investicijų portfelyje, tačiau pastaruosius kelis metus šios akcijos smarkiai pinga. Nuo 2017 m. pradžios jų vertė susitraukė 60%. Bendrovė atidėjo savo pirmojo 2019 m. ketvirčio rezultatų paskelbimą dėl buhalterinių kliūčių.

Į klausimą, ar nepasikeitė „Berkshire“ požiūris į šią investiciją, vadovai tiesiogiai neatsakė. 2013 m. „Berkshire“ kartu su Brazilijos „3G Capital“ įsigijo „Heinz“, o 2015 m. sujingė ją su „Kraft“. „Berkshire“ valdo 27% bendrovės, tačiau pastaruoju metu p. Buffettas pripažino, kad fondas už šias akcijas permokėjo.

„Bet kokią investiciją gali paversti prastu sandoriu permokėdamas“, – šeštadienį teigė p. Buffettas.

Anot fondo valdytojų, „Kraft Heinz“ valdoma tinkamai ir jos patiriami sunkumai nėra susiję su jų gaminamais ar kuriamais produktais. Tačiau, kaip teigė p. Mungeris, „jie šiek tiek per daug sumokėjo už savo paskutinį pirkinį“. Kritikos sulaukė kontroliuojantį bendros įmokės akcijų paketą valdanti „3G Capital“, esą, neskyrusi pakankamai lėšų tyrimams , produktų vystymui ir rinkodarai. Vietoje to, įmonės vadovybė, paakinta pagrindinio akcininko, ėmėsi griežtų kaštų taupymo priemonių, o tai neigiamai atsiliepė bendrovės ir „Berkshire“ 2018 m. rezultatams.

Ponas Buffettas taip pat pastebėjo, kad kova tarp gamintojų ir pardavėjų prekės ženklų vyksta nuolat. Pastaruoju metu šią kovą laimi prekybos tinklų, ypač „Amazon“, „Walmart“ ir „Costco“, prekės ženklai.

„Berkshire“ investicija į „Kraft Heinz“ yra verta 10,8 mlrd. USD, palyginti su 14 mlrd. 2018 m. pabaigoje.

Po p. Buffetto

Pastaruosius kelis metus akcininkai akylai stebi, kaip kurpiamas vadžių perdavimo planas investicijų bendrovėje. Ponui Buffettui 88-eri, p. Mungeriui – 95-eri. Dviejų naujų valdybos vicepirmininkų paskyrimas, bendrovės vadovai patvirtino, yra šio plano dalis.

Ajitas Jainas ir Gregas Abelis 2018 m. pradžioje tapo bendrovės valdybos pirmininko pavaduotojais, tačiau ant scenos drauge su p. Buffettu ir p. Mungeriu nepasirodė. Pasak p. Buffetto, tokia galimybė buvo aptarta, tad tai gali įvykti. Vieną kartą renginio metu jis paprašė p. Jaino, kad šis atsakytų į klausimą apie neįprastas draudimo rizikas.

Visgi, šiemet įmonės vadovai nutarė pasilinksminti. Jie pagamino netikrus rinkiminės kampanijos ženkliukus, kurių vieni ragino valdybos pirmininko rinkimuose balsuoti už p. Buffettą („Likite su patikrintu, balsuoktie už Warreną“), kitas – už p. Mungerį („Mano eilė“ ir „Jei man būtų 18-ka, balsuočiau už Čarlį“).

nuotrauka::1

Minčių kraitelė

Investuotojai taip pat pasidalino mintimis apie kitus investuotojams ir ne tik aktualius klausimus.

Apie alternatyvias investicijas:

„Matėme eilę pasiūlymų iš privačių investicinių fondų, kuriuose grąža nėra apskaičiuota tokiu būdu, kokį laikyčiau skaidriu, – įspėjo p. Buffettas. – Neužsiplieksčiau vadinamosiomis alternatyviomis investicijomis.“

Apie „Brexit“:

„Nesu britas, bet nujaučiu, kad balsavimas pasitraukti buvo klaida, bet tai nė menkiausiai netrikdo mano apetito atlikti labai didelį įsigijimą Jungtinėje Karalystėje“, – sakė p. Buffettas.

„Tai mano būdo žmonės, aš juos suprantu“, – teigė p. Mungeris, pripažinęs, kad „Brexit“ yra „siaubinga problema“.

Apie socializmą JAV:

„Tokia turtinga civilizacija kaip mūsiškė gali sau leisti turėti socialinį saugos tinklą. Nedaryk jo per didelio ir galėsi sau tai leisti“, – teigė p. Buffettas.