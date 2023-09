Kinija išbrido iš defliacijos, analitikai teigia, kad laikinai

Sheldon Cooper („Zuma Press“ / „Scanpix“) nuotr.

Kinijos nacionalinės statistikos tarnybos šeštadienį paskelbti duomenys parodė šalies vartotojų kainų indekso metinį prieaugį 0,1% – antroji pagal dydį pasaulio ekonomika išbrido iš defliacijos, nepaisant vangaus vidaus vartojimo, kuris apsunkina šalies ekonomikos atsigavimą po pandemijos.

Liepą, pirmąkart per daugiau kaip dvejus metus, buvo užfiksuota 0,3% metų defliacija.

Agentūros „Bloomberg“ kalbinti analitikai pranašavo spartesnę metų infliaciją rugpjūtį – 0,2%. Tačiau dauguma jų neatmeta defliacijos atsinaujinimo artimiausiais mėnesiais, nes pagrindiniai Kinijos ekonomikos varikliai stringa, o jaunimo nedarbo lygis pasiekė rekordines aukštumas – viršijo 20%.

Krizė nekilnojamojo turto sektoriuje, kuris ilgą laiką užtikrino maždaug ketvirtadalį šalies bendrojo vidaus produkto, yra pagrindinė kliūtis atsigavimui, tuo metu eksportas, kuris tradiciškai yra pagrindinis augimo variklis, taip pat silpsta.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Mėnesio infliacija padidėjo nuo 0,2% liepą iki 0,3% rugpjūtį.

Savo ruožtu Kinijos pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas, oficialiais duomenimis, rugpjūtį per metus nukrito 3%, ir tai buvo vienuoliktas iš eilės nuosmukio mėnuo, tačiau kukliausio nuo šiemet kovo. Per mėnesį šis kainų indeksas pakilo 0,2% – jo augimas užfiksuotas pirmąkart per pastaruosius devynis mėnesius.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Sheldon Cooper („Zuma Press“ / „Scanpix“) nuotr.