Iš Ukrainos skolos per ketvirtį uždirbo 48%

Mike Blake („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Pastarąjį ketvirtį Ukrainos vyriausybės obligacijos buvo viena pelningiausių investicijų besivystančių rinkų segmente, ypač su Ukrainos BVP augimu susieti varantai.

Per antrą ketvirtį doleriais denominuotos Ukrainos vyriausybės obligacijos jų turėtojams sugeneravo per 30%, rodo „Bloomberg“ duomenys. Didžioji prieaugio dalis susidarė per birželį, rinkos dalyviams jau mažiau pesimistiškai vertinant Ukrainos ekonomikos perspektyvas. Skolos vertybinius popierius dar kilstelėjo Prigožino kariaunos žygį link Maskvos, sukėlęs paniką Kremliuje bei pakurstęs rinkos dalyvių lūkesčius, kad neramumai Rusijoje gali pasitarnauti Ukrainai.

„Praėjusio savaitgalio įvykiai Rusijoje prisidėjo prie optimizmo vidutiniu laikotarpiu“, – Fediras Bagnenko, investicijų bendrovės Ukrainoje „Dragon Capital“ obligacijų prekybos vadovas, sakė „Bloomberg“.

Savo ruožtu Ukrainos vyriausybės skolos varantai (angl. warrants) pašoko dar labiau. Šios išvestinės priemonės per tris mėnesius pabrango nuo 0,27 USD už 1 USD nominalią vertę iki 0,4 USD, kas per ketvirtį investuotojams, tarp kurių ir varantų įsigijęs „Morgan Stanley Investment Management“, sugeneravo per 48%.

Varantai yra išvestinės finansinės priemonės. Šiuo konkrečiu atveju, – 2040 m. sukankančios Ukrainos vyriausybės obligacijos už 3,2 mlrd. USD nominalią vertę, kurių mokėjimai susieti su šalies BVP augimu. Minimi varantai atsirado po 2015 m. Ukrainos vyriausybės skolų restruktūrizavimo, kai investuotojai sutiko su 20% skolos nurašymu.

