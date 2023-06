Metų infliacija Ispanijoje pasiekė žemiausią per beveik dvejus metus lygį – 3,2%

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Metų infliacija Ispanijoje gegužę sumažėjo iki 3,2% nuo 4,1%, pasiekdama žemiausia lygį nuo 2021 m. liepos, rodo nacionalinės statistikos tarnybos antradienį paskelbti duomenys.

Galutinis 12-os mėnesių infliacija šalyje įvertis sutapo su praėjusio mėnesio pabaigoje skelbtu išankstiniu.

Anot tarnybos, infliaciją praėjusį mėnesį dar labiau sulėtino neigiamu tapęs transporto prekių ir paslaugų kainų metinis pokytis, taip pat išlaidų būstui ir komunalinėms paslaugoms sumažėjimas per metus. Be to, kiek sumenko maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų kainų metinis prieaugis.

Bazinė infliacija, į kurią neįtraukiamos nepastovios šviežio maisto ir energijos kainos, gegužę taip pat pasiekė beveik dvejų metų žemumas, per mėnesį sumažėjusi 0,5 procentinio punkto iki 6,1%.

Mėnesio infliacija gegužę buvo nulinė.

