Biurų projektui Rygoje obligacijomis pasiskolino su 8,5% pajamingumu

Ryga. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Latvijos bendrovė „Marijas 2“ vieneriems metams su 8,5% pajamingumu iki išpirkimo išplatino 4 mln. Eur obligacijų emisiją.

Tai buvo šeštas obligacijų platinimas pagal bendrovės 45 mln. Eur obligacijų programą ir pirmas platinimas, kai obligacijos buvo siūlomos viešai.

Per platinimą obligacijų įsigijo per 60 mažmeninių investuotojų iš Baltijos šalių. 2024 m. gegužės 30 d. išperkamos obligacijos yra su 6,5% kuponu, tačiau per pastarąjį platinimą investuotojai galėjo paskolinti su 8,5% pajamingumu.

Po pastarojo platinimo bendrovė jau yra išplatinusi obligacijų už iš viso 29 mln. Eur.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Išplatintas obligacijas ketinama palistinguoti Baltijos biržoje.

„Marijas 2“ valdo ir operuoja biurų pastato „Novira Plaza“ projektu Rygos centre. Per platinimą pritrauktos lėšos bus skirtos toliau finansuoti pastato statyboms. Objektą užbaigti planuojama šių metų ketvirtą ketvirtį.

Obligacijas platinant talkininkavo FMĮ „Evernord“, „Redgate Capital“, „TGS Baltic AS“ ir Šiaulių bankas.

Ryga. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.