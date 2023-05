„SoftBank“ skaičiuoja rekordinius nuostolius

Yuichi Yamazaki (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Japonijos „SoftBank“, valdanti didžiausią pasaulyje rizikos kapitalo fondą „Vision Fund“, pirmąjį šių metų ketvirtį patyrė rekordinį nuostolį – neseniai prasidėjęs technologijų sektoriaus akcijų augimas nepadėjo pagerinti korporacijos investicinio padalinio rezultatų.

Bendrovės finansiniai metai baigiasi kovo 31 d.

„Vision Fund“ per pastaruosius finansinius metus patyrė 4,3 trln. JPY (32 mlrd. USD) nuostolių, palyginti su 2,55 trln. JPY nuostoliais per tą patį laikotarpį prieš metus.

Bendras „SoftBank“ nuostolis iš fondo investicijų sudarė 5,28 trln. JPY, palyginti su 3,43 trln. JPY nuostoliu prieš metus.

„Vision Fund“ itin gausiai investuoja į sparčiai augančias akcijas, tačiau šis sektorius susidūrė su sunkumais visame pasaulyje, augant bazinėms palūkanų normoms.

Maždaug prieš metus bendrovės vadovas Masayoshi Son teigė, kad „SoftBank“, susidūręs su sunkumais, pereis į „gynybos“ režimą ir drausmingiau investuos.

Per pastaruosius metus „SoftBank“ atsisakė kai kurių svarbiausių investicijų, kad pritrauktų grynųjų pinigų. Rugpjūtį jis pranešė, kad pardavė likusią JAV pavėžėjimo paslaugų milžinės „Uber“ akcijų dalį. Be to, bendrovė toliau parduoda dalį savo „Alibaba“ akcijų.

Dabar investuotojai viltingai laukia Didžiosios Britanijos puslaidininkių įmonės ARM, kuri priklauso „SoftBank“, pirminio viešo akcijų siūlymo. Balandį ARM konfidencialiai pateikė paraišką dėl įtraukimo į biržos prekybos sąrašus JAV.

