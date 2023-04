Norvegijos naftos fondas per pirmą ketvirtį pasiekė 5,9% grąžą

Norvegijos centrinio banko būstinė, kurioje įsikūrusi gerovės fondo valdymo bendrovė. Gwladys Fouche („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Norvegijos gerovės fondas pirmą šių metų ketvirtį uždirbo 893 mlrd. NOK (77 mlrd. Eur) dėl teigiamų metų pradžios tendencijų akcijų rinkose.

Pirmo ketvirčio grąža iš investicijų akcijų rinkose siekė 7,4%, parodė penktadienį fondo paskelbta ketvirčio ataskaita.

Fiksuoto pajamingumo investicijos sugeneravo 2,7%, nelistinguojamo NT investicijos atnešė 1% nuosmukį, nelistinguojamos investicijos į atsinaujinančios energetikos infrastruktūrą sugeneravo minus 3,8%.

Fondo grąža nuo pasirinkto palyginamojo indekso atsiliko 0,06 procentinio punkto.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Akcijų investicijos turėjo didžiausią teigiamą indėlį grąžai per ketvirtį. Akcijų rinkos kilimas didžiąja dalimi buvo varomas technologijų ir ne pirmo būtinumo prekių sektoriaus“, – pranešime cituojamas Trondas Grande, fondą valdančio „Norges Bank Investment Management“ generalinio direktoriaus pavaduotojas.

Fondo augimui reikšmingai atsiliepė ir valiutų kursų pokyčiai, mat per pirmą ketvirtį Norvegijos krona atpigo kelių kitų pagrindinių pasaulio valiutų atžvilgiu, taip padidindama investicijų kitomis valiutomis grąžą. Iš 1.865 mlrd. NOK fondo padidėjimo 893 mlrd. NOK atnešė investicijų grąža, 755 mlrd. NOK atnešė valiutų kursų pokyčiai. Be to, šalies naftos pajamas ateities kartoms investuojantis gerovės fondas per ketvirtį sulaukė 217 mlrd. NOK įplaukos.

Fondo dydis pirmo ketvirčio pabaigoje siekė 14,294 trln. NOK (1,23 trln. Eur).

70,1% portfelio sudaro akcijos, 27,3% nukreipta į obligacijas, 2,4% – į nelistinguojamą nekilnojamąjį turtą, 0,1% – nelistinguojamos atsinaujinančios energetikos infrastruktūrą.

Per paskutinius 10 metų fondo grynoji reali metinė grąža po valdymo kaštų ir įvertinus infliaciją siekia 4,27%.

Norvegijos centrinio banko būstinė, kurioje įsikūrusi gerovės fondo valdymo bendrovė. Gwladys Fouche („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.