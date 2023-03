Indėlininkai iš euro zonos bankų vasarį bėgo rekordiniu tempu, tik ne Lietuvoje

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Per pastaruosius penkis mėnesius indėlininkai iš euro zonos bankų atsiėmė 214 mlrd. Eur, o rekordinį tempą išsiėmimai pasiekė vasarį. Lietuvos gyventojai į bankus indėlių įnešė daugiau.

Indėlių pasitraukimas iš euro zonos bankų prasidėjo anksčiau nei subraškėjo bankų sektorius JAV ir vėliau Šveicarijoje – tokią statistiką skelbia ECB.

Tai yra priešinga tendencija nei vyravusi iki tol, kai indėliai sparčiai augo, ypač nuo pandemijos pradžios.

Vasarį indėliai euro zonos bankuose mažėjo 71,4 mlrd. Eur, tai didžiausias sumažėjimas nuo 1997 m., kai šie duomenys buvo pradėti rinkti. Namų ūkių indėliai mažėjo 20,6 mlrd. Eur, tai taip pat didžiausias nuosmukis nuo 2003 m., kai šie duomenys pradėti rinkti.

Einamosios sąskaitos tapo dar mažiau paklausios, iš jų per vasarį pasitraukė 140 mlrd. Eur, o per šešis mėnesius – 512 mlrd. Eur. Tiesa, paaugo terminuotų indėlių iki 2 metų paklausa: jų padaugėjo 83 mlrd. Eur vasarį ir 476,3 mlrd. Eur per pastarąjį pusmetį.

Indėlininkai taip pat pinigus noriai perkėlė į pinigų rinkos fondus ir obligacijos. Kaip rašė VŽ, ši tendencija dar labiau įsibėgėjo kovą.

„Duomenys rodo, kad gyventojai toliau dėjo savo lėšas į mažiau likvidžias, bet didesnę grąžą nešančias pinigų formas“, – „Financial Times“ cituoja Jakcą Alleną-Reynoldsą, tyrimų grupės „Capital Economics“ ekonomistą.

Lietuvoje vasarį vyravo kitokia tendencija.

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo 105,7 mln. Eur, arba 0,3%. Metinis augimo tempas buvo 9,5%. Tiesa, mažėjo tik bendrovių indėliai.

Ne finansų bendrovių indėliai sumažėjo 181,5 mln. Eur, arba 1,7% per mėnesį, per metus jie didėjo 12,4%.

Namų ūkių indėliai padidėjo 103,1 mln. Eur, arba 0,5% per mėnesį ir 5% per metus.

