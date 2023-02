OPEC padidino pasaulinės naftos paklausos prognozę šiems metams

Dado Ruvico („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Naftą eksportuojančių valstybių organizacija (OPEC) antradienį padidino pasaulinės naftos paklausos prognozę 2023 metams, atsižvelgdama į tai, jog didžiausia naftos vartotoja Kinija atsisakė nulinio COVID-19 politikos.

Saudo Arabijos vadovaujamas naftos kartelis skaičiuoja, kad šiais metais paklausa padidės 2,3 mln. barelių per parą iki vidutiniškai 101,87 mln. barelių per parą bendro kiekio.

Tai yra 100.000 barelių per parą daugiau nei skaičiuota ankstesniame įvertyje, kuris jau buvo viršijęs priešpandeminį lygį.

„Naftos paklausos augimo 2023 m. veiksnys bus privalomų mobilumo apribojimų atsisakymas Kinijoje ir šio pokyčio poveikis šaliai, regionui ir pasauliui“, – teigiama OPEC mėnesinėje ataskaitoje apie rinkos padėtį.

Po beveik trejus metus trukusių griežtų sveikatos apsaugai skirtų apribojimų, Pekinas gruodį netikėtai nutraukė ekonomiką sukrėtusią ir masinius protestus sukėlusią nulinio COVID-19 politiką.

OPEC taip pat pranešė, kad pasaulinė naftos paklausa per paskutinius tris 2022 m. mėnesius šoktelėjo iki 101,17 mln. barelių per parą, palyginti su 100,79 mln. barelių per parą analogišku laikotarpiu 2019 m., prieš prasidedant COVID-19 pandemijai

Nepaisant augančios paklausos, 13-os narių OPEC ir jos 10-ies sąjungininkių grupė, vadovaujama Rusijos (vadinamos OPEC+), spalį susitarė iki šių metų pabaigos sumažinti gavybą 2 mln. barelių per parą.

Praėjusią savaitę Rusija pareiškė, kad nuo kovo sumažins naftos gavybą 5%, kai Vakarų šalys nustatė jos naftos produktų kainų viršutines ribas dėl Maskvos invazijos į Ukrainą.

