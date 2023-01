LB: gyventojai ir įmonės toliau sparčiai skolinasi

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Nepaisant padidėjusio neapibrėžtumo, palūkanų normų augimo ir karo keliamų rizikų, įmonės skolinasi sparčiau nei auga ekonomika, teigia Lietuvos bankas (LB). Be to, toliau sparčiai skolinasi ir gyventojai – tiek būsto įsigijimui, tiek vartojimui.

LB vertinimu, nominalus metinis paskolų įmonėms portfelio augimas siekia 21%.

„Tokį reikšmingą skolinimąsi pastaruoju metu sustiprina apyvartinių lėšų poreikis dėl didelio žaliavų, tarpinių prekių kainų augimo. Visa tai rodo, kad įmonių skolinimasis yra spartaus augimo stadijoje“, – teigia LB.

Be to, namų ūkiai ir toliau sparčiai skolinasi tiek būsto įsigijimui, tiek vartojimui – būsto paskolų portfelis per metus augo 12%, o didesnis nei 10% augimas stebimas nuo 2021 metų antrojo ketvirčio.

„Spartus namų ūkių skolinimasis vyksta kartu su dar spartesniu būsto kainų augimu – 19% per metus, o šie procesai vienas kitą sustiprina“, – teigia LB.

Anot LB, spartus skolinimasis disbalansų kol kas nekuria, bet dėl skolinimo namų ūkiams ir įmonių tarpusavio skolinimo bendras kreditavimas artėja link jų formavimosi ribos.

Be to, dėl spartesnio importo nei eksporto augimo didėja einamosios sąskaitos deficitas, todėl auga šalies poreikis skolintis. Kita vertus, bankai ir kitos paskolų įmonės nėra priklausomos nuo išorės finansavimo, nes paskolų ir indėlių santykis, nors ir paaugo, tebėra istoriškai žemas – 81%.

LB teigimu, riboti disbalansai yra stebimi tik būsto kainose – jos yra šiek tiek pervertintos.

