ECB įspėja dėl didesnių bankų paskolų nuostolių ir finansavimosi sunkumų

ECB būstinė Frankfurte. Boris Roessler (DPA / „Scanpix“)

Europos centrinis bankas (ECB) įspėjo apie riziką, kad dėl kylančių palūkanų normų, aukštesnės infliacijos ir galimos recesijos euro zonos bankų paskolų nuostoliai gali padidėti, bankai gali susidurti su finansavimosi sunkumais.

Apie tai ECB paskelbė pirmadienį paskelbtuose bankų priežiūros prioritetuose ateinantiems 2 metams. Juose be kita ko ECB pranešė, kad ketina dažniau surengti inspekcinius patikrinimus didžiuosiuose euro zonos bankuose, kad paskatintų kredito institucijas labiau atsižvelgti į augančias rizikas.

Anot ECB, esama situacija reikalauja ypatingo apdairumo iš bankų ir priežiūros institucijų. Nors per pirmą šių metų pusmetį ECB prižiūrimos kredito institucijos pasirodė bendrai gerai dėl vykusio ekonomikos atsigavimo po COVID-19, o bankai išlaikė stiprius kapitalo lygio rodiklius su gausaus likvidumo buferiais, tačiau karas Ukrainoje ir infliacijos šokai, galimas geopolitinių rizikų suintensyvėjimas, toliau kelia pavojų, ekonomikos ir finansų rinkų tendencijos toliau išlieka ypač kintančios, dėl ko yra daugiau erdvės „neigiamiems siurprizams, o ne teigiamiems“, įspėja ECB.

Per pandemiją dar labiau padidėjo verslų ir namų ūkių įsipareigojimai, ir dabar centriniams bankams kovojant su infliacija, griežtėja finansavimosi sąlygos kylant palūkanoms. Be to, prastėja ekonomikos augimo perspektyvos. Tai gali sukelti daugiau iššūkių bankų klientams vykdyti įsipareigojimus.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Verslo klientai, ypač aukšto pajamingumo segmente arba energijai imliuose sektoriuose, tai pat turėtų susidurti su didesniais finansavimosi, žaliavų ir veiklos kaštais bei silpnesnio augimo perspektyvomis, kas gali lemti didesnius nemokumo lygius“, – dokumente teigia ECB.

Galiausiai ir namų ūkiai dėl didesnių įsipareigojimų, mažesnių pajamų ar būsto paskolų su kintamomis palūkanomis taip pat gali ateityje susidurti su mokumo situacijos suprastėjimu, teigia priežiūros institucija.

„Nors vyriausybių fiskalinės priemonės, per pandemiją sukauptos santaupos ir bendrai atspari darbo rinka gali padėti bent iš dalies sušvelninti infliacijos ir aukštesnių palūkanų normų poveikį“, – komentuoja ECB.

Minimi veiksniai gali padaryti poveikį bankų rezultatams.

„Trumpuoju laikotarpiu esame susirūpinę dėl ekonominės aplinkos ir finansų rinkų dinamikos poveikio bankų turto kokybei ir finansavimuisi“, – teigia ECB.

Tiesa, kol kas iki šiol, pradėjus sparčiai kilti palūkanoms, bankai pradėjo pranešinėti apie atsigaunančius pelningumo rodiklius dėl aukštesnių palūkanų aplinkoje gerėjančių palūkaninių pajamų. Tačiau teigiamas poveikis bankų rezultatams gali baigtis, jeigu sparčiai kylančių palūkanų, sulėtėjusio ekonomikos augimo arba recesijos derinys pakenks gausiai įsiskolinusių klientų galimybėms aptarnauti skolas.

ECB būstinė Frankfurte. Boris Roessler (DPA / „Scanpix“)