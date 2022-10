Infliacija JAV didėjo sparčiau nei tikėtasi, iki 8,2%

Kevino Dietscho (AFP / „Scanpix“) nuotr.

JAV vartotojų kainų indekso augimas per metus rugsėjį pasiekė 8,2%, o augimas per mėnesį – 0,4%. Rodikliai yra didesni nei tikėjosi rinka.

Tokius duomenis ketvirtadienį paskelbė JAV Darbo departamentas.

„Dow Jones“ apklausti ekonomistai tikėjosi 0,3% infliacijos augimo per mėnesį. Didžiausioje pasaulio ekonomikoje infliacija kiek atlėgo nuo 9% birželį, bet vis dar laikosi apie lygį, paskutinį kartą matytą priešpaskutinio XX a. dešimtmečio pradžioje.

Bazinė infliacija – kainų augimas neskaičiuojant ne tokių stabilių energijos ir maisto kainų – paaugo 0,6% per mėnesį ir 6,6% per metus. Pastarasis rodiklis yra didžiausias nuo 1982 m.

„Dow Jones“ apklausti specialistai vidutiniškai tikėjosi 0,4% augimo per mėnesį.

Pabrėžiama, kad aukšta infliacija išplito po daugiau ekonomikos sektorių ir atsiliepia JAV vartotojų pajamoms. Tikimasi, kad vartotojų kainų augimas per ateinančius mėnesius turėtų atlėgti, tačiau iki 2% centrinio banko tikslo kelias bus ilgas.

Kainas į viršų labiausiai kėlė maisto produktų kainos (0,8% per mėnesį ir 11,2% per metus), nusvėrusios pingančius energijos išteklius. Pastarieji atpigo 2,1% per mėnesį – atskirai degalai pigo 4,9%.

