Metų infliacija Vokietijoje rugpjūtį pasiekė rekordines aukštumas – 8,8%

Ren Pengfei („Xinhua“ / „Zuma Press“ / „Scanpix“) nuotr.

Su Europos Sąjungos standartais suderinta metų infliacija Vokietijoje rugpjūtį pakilo iki rekordinių 8,8%, rodo Federalinės statistikos tarnybos („Destatis“) galutiniai duomenys.

Vien tik praėjusį mėnesį vartojimo prekės ir paslaugos brango 0,4%.

Abu skaičiai atitiko anksčiau paskelbtus išankstinių vertinimų duomenis ir vidutines „Trading Economics“ kalbintų analitikų prognozes.

Liepą mėnesio infliacija Vokietijoje sudarė 0,8%, metų – 8,5%.

Mėnesio infliacija Vokietijoje pagal nacionalinius standartus sumažėjo nuo 0,9% liepą iki 0,3% rugpjūtį, metų – padidėjo nuo 7,5% iki 7,9%.

Energijos ištekliai per metus pabrango 35,6%, maisto produktai – 16,6%. Be šių dviejų kategorijų prekių Vokietijos vartotojų kainos indeksas per metus pakilo 3,5%.

