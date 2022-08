„Gazprom“ dukart padidina dujų tiekimą Vengrijai

Naglio Navako (VŽ) nuotr.

Vengrija trečiadienį pranešė, kad Rusijos energetikos milžinė „Gazprom“ rugsėjo ir spalio mėnesiais dar labiau padidins gamtinių dujų tiekimą šiai Europos Sąjungos narei.

Šis Peterio Szijjarto, Vengrijos užsienio reikalų ministro, pranešimas pasirodė Maskvai sumažinus arba visiškai sustabdžius tiekimą daugeliui Europos valstybių, kurios Rusijai taiko sankcijas dėl jos pajėgų invazijos į Ukrainą. Tai gerokai pakėlė dujų kainas.

Po liepos mėnesį įvykusio P. Szijjarto vizito į Maskvą „Gazprom“ Vengrijai papildomai tiekė po 2,6 mln. kub. m dujų per dieną, „viršydama jau sutartus kiekius“.

Dabar „pasiektas susitarimas“ su „Gazprom“ dėl papildomo tiekimo rugsėjį ir spalį, sakė P. Szijjarto po susitikimo su ES kolegomis Prahoje.

Papildomai tiekiamų dujų kiekis „dabar nuo rugsėjo 1 d. padidinamas iki 5,8 mln. kub. m per parą", sakė jis vaizdo įraše, kurį paskelbė savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“.

Kaip ir rugpjūtį, dujos bus tiekiamos dujotiekiu „TurkStream“, kuris eina per Turkiją, Bulgariją ir Serbiją.

Pasak ministro, tiekiamo dujų kiekio padidinimas dar labiau sustiprina Vengrijos energetinį saugumą, o tai reiškia, kad Budapeštui nereikės įvesti tiekimo apribojimų dėl dujų stygiaus.

„Vengrijos energetiniai ištekliai yra saugūs“, – Zoltanas Kovacsas, vyriausybės atstovas, parašė socialiniame tinkle „Twitter“ po P. Szijjarto trečiadienio pranešimo.

Trečiadienį „Gazprom“ trims dienoms sustabdė dujų tiekimą į Vokietiją pagrindiniu dujotiekiu „Nord Stream 1“ – tai naujausias iš kelių dujų tiekimo Europos šalims sustabdymo ar sumažinimo atvejų.

Pašokus kainoms ES šalys imasi priemonių dujų vartojimui mažinti, nes baiminamasi, kad artėjančią žiemą dėl dujų trūkumo gali tekti normuoti dujų tiekimą pramoniniams vartotojams.

Po Rusijos invazijos į Ukrainą Budapeštas stengėsi laikytis iš esmės neutralios pozicijos. Kai kurios ES sąjungininkės jį kaltino užimant prorusišką poziciją.

Vengrija yra labai priklausoma nuo Rusijos naftos ir dujų. Ji atmetė bet kokių ES sankcijų rusiškoms dujoms idėją.

Be to, ji užsitikrino, kad jai nebus taikomos ES sankcijos dėl vamzdynais importuojamos rusiškos naftos po to, kai Viktoras Orbanas, premjeras, pareiškė, kad tai Vengrijos ekonomikai tai būtų tarsi „atominė bomba“.

